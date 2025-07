Molts es freguen les mans amb l'anunci d'aquestes empreses

Els dividends representen una de les formes més atractives i comunes d'obtenir rendibilitat mitjançant la inversió en accions a borsa. El seu funcionament és força senzill: quan una empresa obté beneficis, pot decidir repartir-ne una part entre els seus accionistes com a recompensa per haver invertit en ella. El dividend se sol pagar periòdicament, habitualment en intervals trimestrals, semestrals o anuals, tot i que això depèn de la política establerta per cada companyia.

La quantitat a rebre per cada accionista dependrà directament del nombre de títols que posseeixi en el moment en què es produeix el repartiment del dividend, essent aquest expressat com una quantitat fixa per acció o en forma de percentatge sobre el valor nominal.

Per poder cobrar el dividend cal ser titular de les accions abans de la data establerta per l'empresa, coneguda com a data de tall o ex-dividend, a partir de la qual qui compri les accions ja no tindrà dret a aquest pagament.

| LaRazón

A més, els dividends es poden pagar en efectiu o en accions, modalitat aquesta darrera coneguda com a "dividend flexible" o "scrip dividend", on els inversors reben nous títols en lloc de diners, incrementant així la seva participació en l'empresa. Una altra característica destacada és que, en molts països, els dividends estan subjectes a una retenció fiscal que pot variar segons la legislació local.

Dividends que s'acosten

Els inversors que busquen ingressos regulars tenen a l'agost dues dates assenyalades. L'empresa de logística Logista abonarà el seu dividend el 10 d'agost de 2025, mentre que Naturgy ho farà el 30 d'agost. Aquestes retribucions formen part de la política de pagaments d'ambdues companyies i reflecteixen la seva aposta per mantenir la confiança dels accionistes.

Què suposa el dividend per a les empreses?

El pagament de dividends pot interpretar-se com a senyal de fortalesa financera, però també implica un marge menor de reinversió. En el cas de Naturgy, la companyia ha presentat resultats millors de l'esperat i manté una política de retribució atractiva. Logista, per la seva banda, aprofita la seva generació de caixa per retribuir els seus accionistes i atreure inversors que busquen rendibilitat.

| XCatalunya, Banco de España

Consells per a l'inversor particular

Invertir per dividends requereix analitzar tant la rendibilitat com la sostenibilitat del pagament. Un dividend elevat pot ser atractiu, però si l'empresa no creix o té deutes elevats, el risc augmenta. Es recomana diversificar la cartera i no concentrar la inversió en un sol valor. També és fonamental tenir en compte la fiscalitat: a Espanya, els dividends estan subjectes a retenció, i l'import net rebut dependrà de l'escala d'IRPF aplicable a l'inversor.