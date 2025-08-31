El flam de formatge d'una petita marca que triomfa a les xarxes

Unes postres humils han aconseguit el que molts llançaments de grans marques somien i rarament aconsegueixen. Han seduït la comunitat foodie amb una barreja de tradició, proximitat i una estètica senzilla que convida a compartir-les. Tot va començar amb una imatge casolana, gairebé improvisada, que va desfermar una allau de comentaris i guardats. Des de llavors, l'antull s'ha estès per xarxes catalanes i els gotets volen dels prestatges.
Un post a X encén la metxa
A finals d'agost, la usuària Marta Oller va publicar a X un lot de flams de textura cremosa i etiqueta minimalista. El missatge suggeria que era una troballa a Cal Fruitós, cadena catalana amb filosofia de proximitat i sensibilitat mediambiental al seu supermercat en línia. L'envàs lluu “flam de formatge artesanal de Vic”, i la comunitat va respondre amb entusiasme i desig immediat. La conversa va derivar en cerques ràpides i visites a botigues, on el producte es comercialitza en paquet doble amb gotets de 110 grams cadascun.
L'obrador i la ubicació a Vic
Cal Fruitós manté a la seva web el flam de formatge i detalla una recepta clara: llet pasteuritzada, ou, sucre i una barreja de formatge curat amb formatge blanc pasteuritzat. La proposta reforça aquesta sensació de postres honestes que remet a obradors de proximitat. L'etiqueta remet a Vic, on obradors com Làctics Ubach elaboren flams artesanals des de 1939 i presumeixen de tradició familiar. No confirmen vincle directe amb aquest lot, però el seu catàleg inclou flam de formatge.
Sabor, ingredients i com aconseguir-lo
La cadena que el ven va néixer com a fruiteria familiar i avui suma més de trenta establiments repartits per Catalunya. Es recolza en proveïdors locals i una imatge de supermercat sostenible. Aquest relat de proximitat encaixa amb el perfil de les postres que ara triomfen a xarxes. El flam de formatge combina sucre, llet i ou amb formatge curat i formatge blanc pasteuritzat, aconseguint una textura sedosa.
És un dolç directe, sense artificis, i precisament aquí rau el seu encant. Convé emmagatzemar-lo ben fred entre zero i quatre graus per respectar-ne el punt. A Instagram, Cal Fruitós i els usuaris mostren la “col·lecció” de flams, on el de formatge comparteix protagonisme amb cafè o xocolata. Qui prefereixi evitar pelegrinatges pot consultar la botiga en línia de la cadena, que reparteix per zones i actualitza existències amb freqüència.
La conversa social que no s'apaga
L'experiència digital acompanya una identitat cada cop més reconeixible a xarxes. Cal Fruitós ha anat reforçant a Instagram el seu catàleg dolç i centralitza novetats a la seva plataforma. Amb aquests ingredients, i format de dos gotets, que facilita provar-lo, el desig es va convertir en compra immediata. Les postres que van conquerir timelines recorden que l'autenticitat segueix movent muntanyes i que Vic conserva un talent làctic inspirat.