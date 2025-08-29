Verificat: Mercadona té les postres ideals per a la tornada a l'escola i són brutals

Amb la tornada a l'escola, els hàbits d'alimentació varien i les famílies busquen alternatives pràctiques i nutritives. Els productes que combinen comoditat, sabor i preu assequible es converteixen en els grans protagonistes de la cistella de la compra. Es busquen aliments que es puguin portar, fins i tot, a les butxaques i que siguin fàcils de consumir.
Mercadona es prepara per a cada temporada dels seus clients, buscant solucions de qualitat i a baix preu. Per això amplia constantment el seu catàleg amb propostes pensades per a totes les edats. La seva aposta se centra en articles que faciliten el dia a dia, adaptats a les rutines escolars i al ritme de la vida adulta.
Mercadona el porta de tornada: la fruita que cap a qualsevol butxaca
D'entre les novetats més destacades del supermercat hi ha la fruita de butxaca. Un format dissenyat per prendre en qualsevol moment i lloc. No necessita cullera ni plats, cosa que la converteix en l'elecció perfecta per a escoles, oficines o viatges.
La seva practicitat la fa atractiva tant per a pares que busquen berenars saludables com per a adults que volen completar la seva dieta equilibrada. N'hi ha prou amb agitar l'envàs, obrir-lo i gaudir de la barreja de fruites i làctics en segons.
Aquest producte està disponible en diferents varietats que combinen fruites clàssiques com plàtan, maduixa, poma o pera amb ingredients com cereals, civada o mel. Una opció ideal per a qui busca sabor i nutrició en un format compacte. I amb un preu que no fa més que afegir-li avantatges: 0,90 euros.
Mercadona ha pensat en totes les edats
Tot i que d'entrada molts l'associen a l'alimentació infantil, la fruita de butxaca de Mercadona ha conquerit també joves i adults. És un aliat perfecte per a qui no té temps de preparar un refrigeri i vol evitar opcions poc saludables.
La gamma inclou alternatives amb fruita pura i d'altres amb làctics pasteuritzats, cosa que amplia el ventall de preferències. Entre els sabors més populars destaquen la combinació de plàtan i maduixa, la barreja de cereals amb mel o les versions amb nabius i civada.
A més de la seva comoditat, destaca per la seva conservació. Pot mantenir-se a temperatura ambient i només requereix refrigeració després d'obrir l'envàs. Un avantatge clau per a qui el porta a la motxilla o a la bossa.
Una elecció que marca tendència en consum
L'èxit d'aquest format reflecteix una tendència creixent entre els consumidors. Productes que ofereixen nutrició i practicitat sense renunciar al sabor. Mercadona s'ha posicionat com a referent en incloure al seu catàleg opcions que responen a aquestes preferències.
Amb preus baixos i envasos dissenyats per a la vida quotidiana, la fruita de butxaca s'ha convertit en una de les postres preferides. Un exemple clar de com Mercadona pot aportar a l'alimentació saludable, fins i tot estant fora de casa.