Una nena somrient amb pentinat de cuetes és al costat d'un cartell de supermercat que té un logotip amb una cistella de la compra i productes.
Mercadona ha encisat grans i petits amb un aliment que dona suport a una alimentació saludable | Mercadona, Pexels
Verificat: Mercadona té les postres ideals per a la tornada a l'escola i són brutals

Mercadona presenta un aliment de gust irresistible i saludable que conquereix els més petits i els adults exigents

Amb la tornada a l'escola, els hàbits d'alimentació varien i les famílies busquen alternatives pràctiques i nutritives. Els productes que combinen comoditat, sabor i preu assequible es converteixen en els grans protagonistes de la cistella de la compra. Es busquen aliments que es puguin portar, fins i tot, a les butxaques i que siguin fàcils de consumir.

Mercadona es prepara per a cada temporada dels seus clients, buscant solucions de qualitat i a baix preu. Per això amplia constantment el seu catàleg amb propostes pensades per a totes les edats. La seva aposta se centra en articles que faciliten el dia a dia, adaptats a les rutines escolars i al ritme de la vida adulta.

Sis envasos de puré de fruites per a nadons de diferents sabors i colors envoltats de fruites fresques com maduixa, taronja, plàtan, meló, poma, nabius i síndria sobre una superfície blanca.
Mercadona torna a portar la fruita de butxaca, una alternativa saludable per a les postres fora de casa | Mercadona, Montaje propio

Mercadona el porta de tornada: la fruita que cap a qualsevol butxaca

D'entre les novetats més destacades del supermercat hi ha la fruita de butxaca. Un format dissenyat per prendre en qualsevol moment i lloc. No necessita cullera ni plats, cosa que la converteix en l'elecció perfecta per a escoles, oficines o viatges.

La seva practicitat la fa atractiva tant per a pares que busquen berenars saludables com per a adults que volen completar la seva dieta equilibrada. N'hi ha prou amb agitar l'envàs, obrir-lo i gaudir de la barreja de fruites i làctics en segons.

Aquest producte està disponible en diferents varietats que combinen fruites clàssiques com plàtan, maduixa, poma o pera amb ingredients com cereals, civada o mel. Una opció ideal per a qui busca sabor i nutrició en un format compacte. I amb un preu que no fa més que afegir-li avantatges: 0,90 euros.

Cinc bosses de puré de fruites per a nadons de diferents sabors i colors sobre una superfície blanca amb nabius escampats al voltant.
La fruita de butxaca de Mercadona té una barreja de fruites tradicionals i altres incorporacions saludables i delicioses | Mercadona

Mercadona ha pensat en totes les edats

Tot i que d'entrada molts l'associen a l'alimentació infantil, la fruita de butxaca de Mercadona ha conquerit també joves i adults. És un aliat perfecte per a qui no té temps de preparar un refrigeri i vol evitar opcions poc saludables.

La gamma inclou alternatives amb fruita pura i d'altres amb làctics pasteuritzats, cosa que amplia el ventall de preferències. Entre els sabors més populars destaquen la combinació de plàtan i maduixa, la barreja de cereals amb mel o les versions amb nabius i civada.

A més de la seva comoditat, destaca per la seva conservació. Pot mantenir-se a temperatura ambient i només requereix refrigeració després d'obrir l'envàs. Un avantatge clau per a qui el porta a la motxilla o a la bossa.

Un envàs de puré de fruites per a nadons amb imatges de plàtan, taronja i galeta davant d'un fons desenfocat d'un supermercat.
Aquesta és una de les innovacions: puré de fruites barrejat amb delicioses galetes | Mercadona

Una elecció que marca tendència en consum

L'èxit d'aquest format reflecteix una tendència creixent entre els consumidors. Productes que ofereixen nutrició i practicitat sense renunciar al sabor. Mercadona s'ha posicionat com a referent en incloure al seu catàleg opcions que responen a aquestes preferències.

Amb preus baixos i envasos dissenyats per a la vida quotidiana, la fruita de butxaca s'ha convertit en una de les postres preferides. Un exemple clar de com Mercadona pot aportar a l'alimentació saludable, fins i tot estant fora de casa.

