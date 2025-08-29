Logo xcatalunya.cat
Societat

'Entre diumenge i dilluns': avís d'última hora per un altre gir dràstic de temps

El temps inestable no s'acomiada per sempre i, en només unes hores, s'espera una reactivació de les precipitacions

per Angélica Oyarzún

Els últims dies d'agost estan deixant un escenari meteorològic molt canviant a gran part d'Espanya. El temps ha passat de jornades molt caloroses a episodis de pluges i tempestes. Una situació atmosfèrica que ha sorprès i ha obligat molts a adaptar els seus plans.

El contrast entre regions és evident: mentre unes zones registren tempestes intenses i cels coberts, en d'altres es manté la calor sufocant. Aquesta alternança reflecteix la transició cap al final de l'estiu, amb fenòmens extrems en diferents punts del país.

Entre diumenge i dilluns: les pluges tornen amb força al nord

El cap de setmana començarà amb cels coberts a Galícia, on s'esperen pluges febles a moderades des de primera hora de dissabte. La nuvolositat anirà guanyant terreny cap al Cantàbric, Catalunya i Balears, on també podrien caure alguns ruixats. L'ambient serà més fresc, amb boires matinals i màximes que no superaran els 20 °C en diverses zones.

Però serà "entre diumenge i dilluns" quan s'activarà un nou solc, "una llengua d'aire fred" en alçada que porta amb si inestabilitat. La seva arribada al terç nord marcarà un nou episodi de precipitacions més intenses, especialment als Pirineus, Aragó i la costa catalana. Les tempestes seran més freqüents a la tarda, i no es descarta l'aparició de calamarsa.

Dilluns, el front seguirà avançant cap a l'est i arribarà a Balears, on les pluges podrien ser fortes en alguns punts. Les precipitacions també persistiran al nord peninsular, amb un ambient més propi de setembre que del final d'agost.

El sud no se'n lliura de la calor, amb nits tropicals

A l'altre extrem del termòmetre, el sud peninsular continuarà sota la influència del ponent. Les temperatures seguiran en ascens durant el cap de setmana, amb màximes que arribaran als 38 °C a Múrcia i 37 °C a Alacant. A la vall del Guadalquivir es tornaran a superar els 35 °C amb facilitat.

La humitat es farà notar al litoral mediterrani, elevant la sensació tèrmica durant el cap de setmana. Bufarà el ponent a bona part del país, però serà més intens a l'Estret i l'Empordà. En aquestes zones, podrien activar-se algunes alertes per ratxes fortes.

També el mar serà protagonista: es manté la precaució al litoral gadità pel fort onatge causat per la borrasca exErin. Les autoritats demanen extremar la prudència i respectar les banderes de seguretat a les platges afectades.

