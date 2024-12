First Dates: Passa d'ell durant tota la cita i acaba amb un comentari despectiu

Al programa de cites més famós de la televisió, First Dates, no és estrany trobar històries que sorprenen o diverteixen. Cada emissió té alguna cosa especial, des de cites romàntiques que acaben en èxit fins a trobades incòmodes que fan parlar.

No totes les cites a First Dates resulten com els participants esperen. De vegades, la química simplement no sorgeix, i d'altres, els malentesos o les actituds oposades es converteixen en el centre de l'espectacle. Això és part del que fa al programa tan addictiu i el que porta algunes trobades a convertir-se en virals en xarxes socials.

En una recent emissió, la peculiar cita de Rachel i Emmanuel es va guanyar els titulars per l'incòmoda que va ser. Tots dos van arribar al restaurant amb expectatives molt diferents, i mentre un va intentar connectar-hi, l'altra va deixar clar que no estava interessada des del primer moment. El que va passar després va ser tan inesperat com comentat.

Una cita marcada per la desconnexió

Rachel, una aventurera i esportista resident a Sevilla, va arribar a First Dates buscant un home amb qui compartir experiències. Des de l'inici, va expressar el seu desig de trobar algú que tingués interessos similars i que pogués acompanyar-la a les escapades, com l'Algarve portuguès.

| Mediaset

Per la seva banda, Emmanuel, un publicista que es va definir com un home sensible, semblava optimista en conèixer-la.

Tot i això, les primeres impressions no van ser encoratjadores. Rachel va confessar a les càmeres que no havia sentit cap atracció cap a Emmanuel. “No ha estat tampoc un fletxat de mirar-nos als ulls”, va comentar, deixant clar que la connexió no hi era.

Per la seva banda, Emmanuel es va mostrar interessat i va confessar sentir-se atret per Rachel, descrivint-la com a “súper maca”. Tot i els seus esforços per establir una conversa significativa, Rachel va mantenir una actitud distant.

“No és el que estic buscant”

A mesura que avançava el sopar, la desconnexió entre tots dos es feia cada cop més evident. Emmanuel va intentar trobar punts en comú destacant com li agradava el treball de Rachel.

| YouTube

Fins i tot va arribar a confessar que, a mesura que la coneixia més, sentia que es podria enamorar. Però Rachel semblava cada cop més absent. Els seus comentaris van revelar que no veia a Emmanuel el company ideal per compartir la seva vida.

Al final de la cita, Rachel va ser contundent: Emmanuel no era la persona que estava buscant. A més, va tancar amb un comentari despectiu que va deixar el públic sorprès.

La business development manager va assenyalar que, malgrat els seus intents, no hi havia hagut cap connexió ni química. Per a Emmanuel, va ser evident que la cita no havia anat com esperava.

Continuarà cercant l'amor?

Rachel va deixar clar que la seva recerca de l'amor no s'havia acabat, encara que Emmanuel no era el candidat adequat. Ell, per la seva banda, no va perdre el seu esperit optimista i va assegurar que continuaria intentant trobar algú especial.

L'incòmode final d'aquesta cita s'uneix a la llarga llista de moments inoblidables de First Dates, on les expectatives i la realitat solen xocar de cara.