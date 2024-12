Lot de 4 productes gourmet amb més del 50% de descompte a Bonpreu i Esclat

Els productes gurmet són una opció ideal per gaudir de sabors únics i d'alta qualitat. Aquests productes destaquen per la selecció dels seus ingredients i els mètodes tradicionals o innovadors per elaborar-los. A més, solen estar associats a experiències culinàries que transformen els menjars quotidians en autèntics moments de gaudi.

Bonpreu i Esclat aposten per oferir opcions gurmet accessibles per a tots els clients. El seu nou lot de productes gurmet amb descompte n'és la prova. Aquest pack està dissenyat per als que valoren la bona cuina sense renunciar a lestalvi.

Un lot d'alta qualitat a un preu irresistible

El lot gurmet està compost per quatre productes acuradament seleccionats. Inclou un vi blanc d'alta gamma, un paté d'alta qualitat, un còctel de fruita seca i unes delicioses galetes amb panses.

El preu habitual del lot és de 16,62 €, però ara es pot adquirir per tan sols 7,95 €. Això representa un descompte superior al 50%, una oportunitat que els amants de la gastronomia no voldran deixar passar.

| BonpreuEsclat

El vi blanc Via Terra, de la DO Terra Alta, és perfecte per acompanyar dinars lleugers o celebracions especials. El seu preu individual és de 7,95 €, però al lot s'inclou sense cost addicional. Aquest vi destaca per la frescor i l'equilibri, ideal per a aperitius o mariscs.

El paté d'ànec Martiko, de qualitat superior, és un altre dels protagonistes del lot. La seva textura cremosa i el seu sabor refinat el converteixen en un imprescindible per a tapes i entrants. El seu preu habitual és de 3,99 €, cosa que reflecteix el seu caràcter gurmet.

Els fruits secs garapinyats Frit Ravich, al seu còctel de 100 grams, aporten un toc dolç i cruixent. Són perfectes per acompanyar aperitius, postres o fins i tot per afegir a amanides. El seu preu individual és de 2,49€.

Finalment, les galetes amb panses La Gavilla aporten el toc dolç perfecte per tancar qualsevol àpat. El sabor tradicional i la textura suau les converteixen en una opció ideal per acompanyar amb cafè o te. Aquestes galetes tenen un preu habitual de 2,19€.

| Getty Images

Una promoció limitada fins al 16 de desembre

L'oferta estarà disponible fins al proper 16 de desembre als supermercats Bonpreu i Esclat. És important destacar que aquests lots solen esgotar-se ràpidament a causa de la seva excel·lent relació qualitat-preu. Els clients interessats poden adquirir el lot a botigues físiques o a través de la botiga online.

Aquest lot no només és ideal per a ús personal, sinó també com a regal. Amb la temporada nadalenca a la cantonada, és una opció excel·lent per sorprendre amb un detall gurmet sense gastar gaire.

Cadascun dels productes inclosos al lot té múltiples aplicacions culinàries. Des de gaudir del vi en un brindis fins a preparar canapès amb el paté.

Els fruits secs garapinyats poden ser un snack saludable o el toc especial en un plat principal. Les galetes amb panses són l'acompanyament perfecte per a una sobretaula relaxada.

Aquest lot de Bonpreu i Esclat és una combinació guanyadora per als que busquen qualitat i estalvi. No perdis l'oportunitat de portar-lo a casa abans que s'acabi la promoció.