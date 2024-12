First Dates: Pasa de él durante toda la cita y acaba con un comentario despectivo

En el programa de citas más famoso de la televisión, First Dates, no es extraño encontrar historias que sorprenden o divierten. Cada emisión tiene algo especial, desde citas románticas que terminan en éxito hasta encuentros incómodos que dan de qué hablar.

No todas las citas en First Dates resultan como los participantes esperan. A veces, la química simplemente no surge, y otras veces, los malentendidos o las actitudes opuestas se convierten en el centro del espectáculo. Esto es parte de lo que hace al programa tan adictivo y lo que lleva a algunos encuentros a convertirse en virales en redes sociales.

En una reciente emisión, la peculiar cita de Rachel y Emmanuel se ganó los titulares por lo incómoda que fue. Ambos llegaron al restaurante con expectativas muy diferentes, y mientras uno intentó conectar, la otra dejó claro que no estaba interesada desde el primer momento. Lo que sucedió después fue tan inesperado como comentado.

Una cita marcada por la desconexión

Rachel, una aventurera y deportista residente en Sevilla, llegó a First Dates buscando un hombre con quien compartir experiencias. Desde el inicio, expresó su deseo de encontrar a alguien que tuviera intereses similares y que pudiera acompañarla en sus escapadas, como al Algarve portugués.

| Mediaset

Por su parte, Emmanuel, un publicista que se definió como un hombre sensible, parecía optimista al conocerla.

Sin embargo, las primeras impresiones no fueron alentadoras. Rachel confesó a las cámaras que no había sentido ninguna atracción hacia Emmanuel. “No ha sido tampoco un flechazo de mirarnos a los ojos”, comentó, dejando claro que la conexión no estaba ahí.

Por su lado, Emmanuel se mostró interesado y confesó sentirse atraído por Rachel, describiéndola como “súper guapa”. A pesar de sus esfuerzos por establecer una conversación significativa, Rachel mantuvo una actitud distante.

“No es lo que estoy buscando”

A medida que avanzaba la cena, la desconexión entre ambos se hacía cada vez más evidente. Emmanuel trató de encontrar puntos en común destacando lo mucho que le gustaba el trabajo de Rachel.

| YouTube

Incluso llegó a confesar que, conforme la conocía más, sentía que podría enamorarse. Pero Rachel parecía cada vez más ausente. Sus comentarios revelaron que no veía en Emmanuel al compañero ideal para compartir su vida.

Al final de la cita, Rachel fue tajante: Emmanuel no era la persona que estaba buscando. Además, cerró con un comentario despectivo que dejó al público sorprendido.

La business development manager señaló que, a pesar de sus intentos, no había habido conexión ni química. Para Emmanuel, fue evidente que la cita no había ido como esperaba.

¿Seguirá buscando el amor?

Rachel dejó claro que su búsqueda del amor no había terminado, aunque Emmanuel no era el candidato adecuado. Él, por su parte, no perdió su espíritu optimista y aseguró que seguiría intentando encontrar a alguien especial.

El incómodo final de esta cita se une a la larga lista de momentos inolvidables de First Dates, donde las expectativas y la realidad suelen chocar de frente.