La col·leccionista de països que triomfa a First Dates

El popular programa de cites First Dates ha tornat a sorprendre els espectadors amb una de les històries més originals i curioses fins ara. El restaurant de Cuatro s'ha convertit en un escenari on els solters no només busquen l'amor, sinó que també comparteixen anècdotes que ràpidament es fan virals a les xarxes socials. Aquesta vegada, una dona va deixar atònit tant Carlos Sobera com la seva cita en mostrar un inusual mapa del món que marcava les seves experiències amoroses.

La protagonista d'aquesta cita peculiar va ser María, una jove croata de 25 anys que va arribar al programa amb una història que no va deixar indiferent ningú. Resident a Barcelona des de fa tres anys, va confessar que els llatins eren la feblesa. “Com que jo sóc d'una altra part del món, som més freds, i ells són molt diferents”, va explicar a l'inici de la vetllada. Però el que més va impactar no va ser el seu interès pels llatins, sinó el mapa que hi portava.

Carlos Sobera va quedar sorprès en veure el mapa i llegir el títol que la María li havia donat: “La meva gira mundial de l'amor”. La jove va explicar que, durant una mala època a la seva vida, havia trobat en les relacions amb homes de diferents nacionalitats una forma de teràpia personal. “Volia descobrir quin país és el millor en l'amor”, va assenyalar María, que va assegurar haver col·leccionat experiències a 27 països diferents. “Tinc Amèrica del Sud gairebé sencera, em falta el Paraguai”, va afegir entre rialles.

Unai, el noi ideal per a María

La cita de María va ser Unai, un madrileny de 27 anys amant de la natura i dels animals. El jove va quedar fascinat pel mapa que, al principi, va pensar que reflectia els països que la María havia visitat. La sorpresa, però, va arribar quan ella li va revelar el seu veritable significat: les nacionalitats dels homes amb qui havia tingut relacions.

Lluny de jutjar-la, Unai es va mostrar impressionat per la forma tan lliure i creativa en què María expressava la seva sexualitat. "És una manera molt lliure d'expressar qui ets", va comentar el madrileny. Tots dos van connectar immediatament, descobrint que compartien diverses passions, com els tatuatges, la natura i els animals.

| Cuatro

Al llarg de la vetllada, la química entre María i Unai va anar creixent. “És molt maco, té els ulls preciosos. És com Ryan Gosling”, va fer broma María sobre la seva cita. Per la seva banda, Unai va destacar la personalitat oberta i carismàtica de María, cosa que el va portar a pensar que podien tenir un futur junts.

La cita no va estar exempta de moments d'humor. Durant el karaoke del programa, tots dos van mostrar una complicitat que no va passar desapercebuda per als espectadors. En la decisió final, tots dos van acordar tenir una segona cita, deixant clar que les seves diferències culturals i les experiències peculiars de María no eren un obstacle per continuar coneixent-se.