Ferran Adrià sentencia: El seu restaurant preferit per menjar canelons

La gastronomia catalana es distingeix per moltíssims plats, però pocs desperten tant afecte com els canelons. És un plat tradicional, especialment en festivitats com Nadal, on s'aprofiten les restes de carn per farcir-los. No obstant això, les seves versions s'han multiplicat i avui es troben receptes molt variades.

Durant anys, s'ha debatut sobre on assaborir els canelons més exquisits. El panorama culinari de Catalunya és ampli i divers, amb cuiners molt influents que han aportat la seva visió. Entre ells, no podia faltar Ferran Adrià, qui acostuma a deixar frases contundents sobre tot allò que prova o redescobreix.

| RTVE

En una de les seves aparicions a Madrid Fusión 2024, Adrià va llançar una autèntica declaració de principis en elogiar la cuina d'un restaurant que és considerat referent en el patrimoni culinari català. Les seves paraules van causar sensació, ja que molt pocs esperaven que el xef de elBulli confessés amb tanta rotunditat el seu lloc predilecte per menjar canelons.

Restaurant 'top' en ubicació 'top'

Finalment, es va saber que el seu elogi més sincer el va reservar per a Can Jubany, un establiment amb estrella Michelin i tres sols Repsol. Nandu Jubany i la seva esposa, Anna Orte, porten des de 1995 al capdavant d'aquest espai enclavat a Calldetenes, a prop de Sant Julià de Vilatorta. Sota l'aparença d'una masia rústica, batega l'essència de la cuina catalana amb tocs d'autor i productes d'un hort propi.

A més de plats tan notables com l'arròs del senyoret, els canelons de Can Jubany han estat autèntics protagonistes. Propostes com la de pollastre de pagès amb crema de foie i tòfona formen part d'un dels menús degustació (amb un preu de 248 euros). A la carta, s'hi sumen els canelons de foie i tòfona negra d'Osona (45 euros) i la versió tradicional de pollastre (26 euros la ració).

| Guía Repsol

Per als que no puguin desplaçar-se fins a la comarca d'Osona, el restaurant ofereix així mateix una versió envasada d'aquests canelons disponibles en algunes botigues en línia, com Ametller Origen. Entre les seves referències figuren els canelons de carn rostida amb bolets a la crema, o els d'espinacs i panses, tots sota la firma de Nandu Jubany.

La ubicació del local, a Calldetenes, resulta pintoresca per a aquells que busquen una escapada gastronòmica i cultural. El mateix Ferran Adrià, en destacar el seu menú, va subratllar la importància de la cuina tradicional i, en particular, dels canelons com a símbol de la identitat catalana. Res millor que un entorn rural que conserva el respecte per la matèria primera.

Per si fos poc, a escassa distància es troba Sant Julià de Vilatorta, un poble sovint recomanat per la seva singular arquitectura modernista i noucentista. Bé pot convertir-se en un pla complet: degustar els canelons favorits d'Adrià i, després, deixar-se sorprendre per un recorregut cultural.