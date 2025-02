El millor lot estalvi per picar amb gairebé el 50% de descompte a Bonpreu i Esclat

El plaer de compartir un pica-pica amb amics o familiars està íntimament lligat als snacks i a una beguda refrescant que acompanyi la conversa. Conscients de la importància d'aquests moments d'oci, Bonpreu i Esclat han llançat una promoció irresistible fins al 17 de febrer.

Un lot estalvi que inclou un mix de fruits secs, patates fregides i cervesa a un preu molt competitiu. Es tracta d'un pack que costava 8,57€, però que ara pot adquirir-se per tan sols 4,99€, el que suposa gairebé un 50% de descompte.

Què conté el lot?

Còctel Original sense closca Frit Ravich (300g); es tracta d'un assortiment de fruits secs i aperitius sense closca, perfecte per a qui vulgui un refrigeri variat sense complicar-se. Aquest còctel sol combinar cacauets, kikos, blat de moro i altres ingredients cruixents, amb un toc de sal que ressalta el seu sabor.

El seu format de 300 g és adequat per a diverses persones, ja sigui en reunions o festes improvisades. A més, en no tenir closca, evita la brutícia associada a altres fruits secs i facilita el consum en qualsevol lloc.

| BonpreuEsclat

Patates fregides Mediterrànies Lay’s (150 g); les patates fregides són un clàssic en el món dels snacks, i Lay’s, una marca consolidada, és reconeguda pel seu sabor i textura cruixent. La versió Mediterrània, fregida amb oli d'oliva i presentada en talls fins, aporta un matís lleugerament més saludable que les patates convencionals. El seu sabor intens i la lleugeresa de la bossa de 150 g la converteixen en un complement ideal tant per picar en solitari com per compartir amb altres persones.

Pack de cervesa Estrella Damm (6 x 200 ml); el toc final d'aquest lot és un paquet de sis ampolletes de 200 ml cadascuna de la reconeguda marca Estrella Damm. Concebuda a Barcelona, és una de les cerveses més emblemàtiques de Catalunya i es caracteritza pel seu equilibri de sabor, amb un amargor moderat i un aroma suau.

El format de 200 ml és atractiu per a qui desitgi degustar la beguda en petites dosis, conservant la seva frescor fins a l'últim glop. Això sí, convé recordar la recomanació de consumir-la de manera moderada i responsable, en línia amb les indicacions de venda i subministrament d'alcohol a majors de 18 anys.

| Canva

Una oportunitat immillorable

Si sumem cada producte per separat, el preu supera els 8 €. No obstant això, gràcies a aquesta oferta especial de Bonpreu i Esclat, pot adquirir-se tot per tan sols 4,99€, el que suposa un estalvi proper a la meitat del cost original. Resulta difícil resistir-se a la possibilitat de fer-se amb un pack tan complet per organitzar un pica-pica o per tenir-lo en reserva si es presenten unes visites inesperades.

En tractar-se d'un “lot estalvi”, s'assegura que els productes han estat escollits de forma conjunta per cobrir diverses necessitats: sacietat, varietat de sabors i una beguda totalment refrescant. La promoció està disponible únicament fins al pròxim 17 de febrer, per la qual cosa qui desitgi fer-se amb aquest lot estalvi ha de planificar les seves compres amb certa antelació.

Es tracta d'una ocasió perfecta per a reunions familiars durant el cap de setmana, celebracions informals o simplement per gaudir d'un caprici amb amics al final del dia. A més, en tractar-se d'uns productes amb unes dates de caducitat llargues, no és necessari consumir-los immediatament, el que ofereix flexibilitat per utilitzar-los quan més vingui de gust.