Els experts donen la veu d'alarma amb Caixabank: molts es freguen les mans

per Pol Nadal

El panorama financer espanyol ofereix dades reveladores aquest any. La banca de l’IBEX 35 acumula revaloritzacions properes al 48 %, molt per sobre del rendiment d’altres sectors. Aquest moviment alcista respon a un entorn de tipus elevats i morositat controlada, fet que enforteix el marge d’intermediació bancària cincodias.elpais.com. En aquest marc, Caixabank sobresurt per la seva aparent solidesa tècnica, recolzada en patrons chartistes favorables i el suport de certs brokers.

La cotització de Caixabank (CABK) ha trobat suport reiterat en la mitjana mòbil simple de 50 sessions, element que els analistes defensen com a base del rebot en diverses jornades. La confirmació d’aquesta estructura s’ha materialitzat en una figura de doble sòl després de superar els 7,494 €, senyal que tradicionalment s’associa a un nou impuls alcista cap a nivells de 7,796 €.

Però el senyal no acaba al gràfic. L’indicador MACD ha generat un creuament a l’alça després d’haver depurat zones de sobrecompra, un símptoma de maduresa del moviment i potencial continuació de la tendència positiva. Qui aposta per l’anàlisi tècnica coincideix a mantenir una lectura optimista mentre no es produeixin tancaments diaris per sota de 7,204 €, llindar que invalidaria aquesta estructura i posaria en qüestió el rebot.

| ACN, Oleh Veres de Getty Images

Suport dels analistes: pujades en preu objectiu

A nivell fonamental, Caixabank també ha captat l’atenció de firmes d’anàlisi. Recentment, Alantra ha elevat la seva recomanació de “neutral” a “comprar”, assignant-li un preu objectiu de 8,75 €, fet que implica un potencial alcista significatiu des dels nivells actuals de 7,52 €. Per la seva banda, Jefferies ha reafirmat la seva aposta, incrementant el preu objectiu a 8 €, esgrimit en una tesi de transició cap a comissions més estables tot i la previsible pressió en els marges d’interès.

Aquest canvi en la recomanació no és aïllat. Jefferies destaca un escenari en què la caiguda paulatina del marge d’interessos quedaria compensada pel creixement previst en comissions, especialment en fons i pensions, que creixerien entre un 6 % i un 7 % durant 2025. Aquest gir estratègic reforça la convicció en el valor, especialment en un context de normalització monetària.

Estratègia, recompra i perfil de risc

A més, Caixabank planeja un ambiciós programa de recompra d’accions valorat en fins a 13.000 milions d’euros entre 2025 i 2027, segons estimacions de Bankinter. El pla suposaria destinar excedents de capital regulatori a reducció d’accions en circulació, reforçant el benefici per acció i consolidant la remuneració a l’accionista, estimada al voltant del 6,3 %. Juntament amb una ràtio CET1 per sobre del mínim regulatori, aquest mecanisme actuaria com a catalitzador addicional si s’executa segons el previst.

| XCatalunya, Economía Digital, Cecilie_Arcurs de Getty Images Signature

Tanmateix, l’escenari no està exempt de riscos. Tècnics d’Estratègies d’Inversió adverteixen que, si es perd la zona de suport al voltant de 7,23‑7,34 €, es podria activar un objectiu baixista que porti la cotització a nivells propers a 6,72 €. Aquesta amenaça es manté vigent mentre el MACD es mantingui sense una confirmació sòlida de recuperació per sobre de zero.

Un dels millors bancs

El conjunt d’índexs tècnics, recomanacions a l’alça i programes de recompra situen Caixabank en una posició avantatjosa dins l’univers bancari espanyol. L’estratègia del doble sòl, unida a un MACD favorable i un suport fonamental, crea un escenari d’atractiva projecció a curt-mig termini. No obstant això, la zona clau de suport al voltant de 7,20‑7,30 € continuarà sent el punt decisiu.