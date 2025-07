Arriba el lot estalvi més esperat pels clients de Bonpreu: Més del 45 % de descompte

En un context econòmic marcat per la inflació i la recerca constant d'estalvi per part de les famílies catalanes, els supermercats locals han potenciat cada cop més les seves ofertes per atraure clients exigents i conscients de la despesa.

Precisament, en aquesta direcció, Bonpreu i Esclat s'han convertit en referents en oferir lots d'estalvi especialment seleccionats per cobrir necessitats bàsiques o permetre capricis ocasionals sense afectar massa la butxaca.

Aquesta tendència de consum intel·ligent respon a un canvi notable en els hàbits de compra. Segons estudis recents, els consumidors valoren cada cop més promocions agrupades que combinen productes complementaris a un preu significativament inferior a l'habitual. Conscients d'aquesta dinàmica, Bonpreu i Esclat llancen ofertes de durada limitada que han demostrat captar l'atenció dels compradors habituals.

Un lot d'estalvi especialment atractiu

Fins al proper 14 de juliol, Bonpreu i Esclat han posat a disposició dels seus clients un lot d'estalvi que reuneix productes altament valorats per la seva qualitat i popularitat. Aquest lot inclou tres articles acuradament seleccionats per oferir una experiència completa i plaent, ideal tant per a esmorzars com per a berenars o petites pauses gourmet.

El primer producte del lot és un paquet de galetes caramel·litzades Lotus, de 250 grams. Aquestes galetes, conegudes internacionalment, destaquen per la seva textura cruixent i el seu característic sabor caramel·litzat que les fa ideals per acompanyar cafè o te. El seu preu habitual és d'1,85 euros per unitat.

El segon producte inclòs és un paquet de magdalenes mini bombó de la reconeguda marca La Granja, amb un pes de 200 grams. Aquestes petites delícies destaquen pel seu sabor intens a xocolata, combinant una textura esponjosa amb una cobertura suau de xocolata negra. Es comercialitzen regularment per un valor de 3,69 euros cada paquet.

Finalment, el lot es complementa amb un nèctar de préssec Granini, d'1 litre, marca prestigiosa per oferir begudes de fruites amb un intens sabor natural i una textura cremosa. Aquest suc és ideal tant per a adults com per a infants i sol tenir un preu individual de 2,89 euros.

Estalvi amb qualitat garantida

En termes numèrics, la proposta de Bonpreu i Esclat representa un estalvi de més del 45 %, quelcom especialment significatiu en temps en què cada cèntim compta. Mentre que la suma total dels productes individualment arribaria a un cost de 8,43 euros, el supermercat ofereix aquest conjunt complet per només 4,49 euros. Es tracta d'una reducció notable i atractiva que explica l'interès creixent dels consumidors envers aquestes promocions agrupades.

Des del punt de vista del consumidor, aquest tipus de lots no només permeten un estalvi directe, sinó també descobrir o gaudir regularment de productes gourmet o de qualitat superior que, potser, no adquiririen per separat amb la mateixa freqüència.