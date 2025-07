Avís clar del Banco Santander si llogues un allotjament vacacional

L'inici de l'estiu ve acompanyat d'un incessant moviment en el sector turístic. Les reserves en línia d'apartaments i allotjaments vacacionals s'enlairen, atretes per la possibilitat d'una escapada refrescant. Tanmateix, aquest augment d'activitat també fa sorgir les alertes per fraus digitals.

En els darrers anys, entitats com el Banco Santander han detectat un repunt en els intents d'estafa relacionats amb la reserva d'habitatges, cosa que preocupa tant els consumidors com els reguladors.

Augmenten les estafes: compte a l'hora de reservar

Santander ha advertit als seus canals oficials sobre una pràctica cada cop més freqüent: els "lloguers fantasma". Es tracta d'anuncis atractius, sovint amb preus molt inferiors al mercat, fotografies professionalment editades i ubicacions poc clares. En formalitzar el pagament per Bizum o transferència, els arrendadors desapareixen, deixant el turista sense allotjament i sense protecció

| XCatalunya

Els fraus s'aprofiten del context estacional: la demanda elevada, la pressa per tancar reserves i la il·lusió de trobar una ganga creen un caldo de cultiu ideal per als delinqüents

Conseqüències dels pagaments fora de plataforma

Una de les recomanacions clau del banc és evitar els pagaments fora de les plataformes oficials com Airbnb o Booking. Si acceptes una transferència directa o un pagament per Bizum a canvi d'un descompte, renuncies a les garanties que ofereixen aquestes plataformes. A més, un cop fet el pagament, és molt difícil revertir l'operació davant d'un frau, llevat que hi hagi una intervenció judicial o del mateix arrendador

BBVA també va alertar recentment: “si ho fas, no hi haurà marxa enrere”, destacant la naturalesa irreversible d'una transferència en aquests casos

| Banco Santander, Lisa Summer

Claus per identificar un anunci fraudulent

Des de Santander recomanen prestar atenció a diversos elements que solen delatar un possible engany:

Preu fora de mercat: un habitatge a un preu sospitosament baix respecte d'altres a la mateixa zona és un indicador clar

Imatges professionals i sense detalls reals: solen ser fotos robades de bancs d'imatges o d'altres anuncis

Ubicació imprecisa: si l'adreça o ubicació no es correspon amb mapes reals o no apareix a Google Maps, desconfia

| ChatGPT

Peticions urgents o canals alternatius: trucades al pagament immediat, o insistències per utilitzar canals de pagament diferents dels oficials són senyals d'alarma

Errors en comunicació escrita: anuncis amb mala redacció o traduccions imperfectes solen correspondre a perfils fraudulents

És responsabilitat del banc o del consumidor?

Santander no es limita a advertir: també ofereix recursos educatius als seus clients per detectar fraus. Si l'usuari sospita que ha estat víctima d'una estafa, el banc insta a contactar de seguida a través de la seva app o línia oficial, per tal de bloquejar pagaments i mitigar possibles danys. L'entitat emfatitza la urgència d'actuar ràpid, ja que el temps és clau per recuperar fons o bloquejar transaccions errònies

Tanmateix, la prevenció també depèn del comportament de l'usuari: verificar l'anunci, comparar preus, exigir videotrucada amb l'arrendador i limitar els pagaments a plataformes reconegudes redueixen significativament el risc