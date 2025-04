L'experta Marta Fusté t'explica la millor manera de fer la maleta per Setmana Santa

per Iker Silvosa

Fer la maleta per a les vacances sempre és un desafiament. Cada Setmana Santa ens enfrontem al repte d'optimitzar l'espai disponible, especialment si viatgem en aerolínies low cost, conegudes per les seves estrictes restriccions en les dimensions de l'equipatge de mà. Enmig d'aquestes preocupacions, la influencer i col·laboradora del programa La Selva, Marta Fusté, ha desvelat recentment un dels seus millors secrets per viatjar sense complicacions i aprofitar al màxim cada centímetre de la nostra maleta.

Segons Marta Fusté, el secret està en una innovadora maleta les rodes de la qual poden extreure's fàcilment per complir amb les mesures exigides per les aerolínies. "Això no és una maleta, això és una fantasia" afirma Fusté amb humor i complicitat mentre presenta aquest revolucionari equipatge. Aquesta solució permet transformar el que a simple vista sembla una maleta convencional en un pràctic bolso o motxilla, cosa que facilita considerablement el seu pas pel control de mesures a l'aeroport.

| Canva

Com funciona exactament aquesta innovadora proposta? Fusté explica que el procediment és molt senzill: simplement prement un botó, es lliuren les rodes que després poden guardar-se còmodament dins de la mateixa maleta, en una bosseta especialment dissenyada per a això. Aquest enginyós truc permet que les dimensions de l'equipatge s'ajustin perfectament a les limitacions imposades, evitant multes o recàrrecs innecessaris.

La regla del 3,3,3

Però més enllà de l'equipatge en si, Marta Fusté comparteix una regla d'or per organitzar millor l'interior de la maleta: la regla del 3, 3, 3. Aquest mètode consisteix a seleccionar tres peces superiors, tres peces inferiors i tres tipus de calçat. La idea és que totes les peces triades siguin de colors neutres i bàsics per maximitzar les possibles combinacions, cosa especialment útil quan es tracta de viatges curts com els habituals durant la Setmana Santa.

"Amb aquesta regla tenim 27 combinacions possibles", emfatitza Fusté, ressaltant la importància de planificar prèviament cada conjunt per optimitzar l'espai i el temps durant el viatge. Aquest mètode no només simplifica el procés de selecció, sinó que també garanteix que el viatger disposi de múltiples opcions per a cada dia, adaptant-se fàcilment a diferents activitats o situacions inesperades.

Quant a calçat, Fusté recomana portar sabates versàtils que puguin adaptar-se a qualsevol circumstància del viatge: unes esportives còmodes per caminar llargues distàncies i altres més formals per a ocasions especials o sopars nocturns. D'aquesta manera, es redueix considerablement el volum ocupat per sabates a la maleta.

Per a l'experta, l'elecció entre una maleta com aquesta o una motxilla viral dependrà fonamentalment del gust personal del viatger, però assegura que amb aquest tipus de maletes intel·ligents, es poden minimitzar els maldecaps habituals a la porta d'embarcament, especialment quan viatgem amb aerolínies de baix cost.