Bonpreu i Esclat recuperen una promoció fins al 26 de maig: Regal per als seus clients

En els últims anys, els supermercats catalans han intensificat la competència per fidelitzar els seus clients, especialment en períodes d'alta inflació i canvis en els hàbits de consum. En aquest context, la fórmula de regalar productes frescos amb la compra de bàsics carnis ha guanyat popularitat, i Bonpreu i Esclat han demostrat ser pioners en aquest tipus de campanyes promocionals.

Segons les tendències detectades, aquest tipus d'iniciatives no només busca atreure nous compradors, sinó també incentivar la recurrència de la compra i promoure el descobriment de noves referències en la cistella setmanal.

Mentre altres cadenes aposten pels descomptes directes, el model de “regal instantani” resulta especialment eficaç en el segment d'alimentació fresca, on el consumidor busca varietat i valor afegit. Així, no és casualitat que, just abans d'un cap de setmana llarg o coincidint amb dates de reunió familiar, reapareguin aquestes promocions tan ben valorades pels consumidors catalans.

| XCatalunya, BonpreuEsclat, Dean Drobot

Un clàssic de la cistella catalana: botifarra i productes frescos

Aquesta setmana, Bonpreu i Esclat han reeditat una promoció que ja va triomfar en edicions anteriors i que estarà disponible fins al 26 de maig. El funcionament és senzill: comprant una safata de botifarra de porc de la Plana de Vic, de 500 grams, el client s'emporta de regal una bossa d'amanida variada Bonpreu La Collita de 200 grams. El preu de la safata de botifarra és de 4,35 euros, el que se situa en la mitjana del segment per a productes de qualitat certificada i proximitat.

La botifarra, en la seva versió clàssica de la Plana de Vic, és un dels embotits frescos més representatius de la gastronomia catalana, ideal tant per a barbacoes com per a plats ràpids de diari. Destaca per la seva textura sucosa i sabor equilibrat, resultant d'una acurada selecció de carn de porc i un procés d'elaboració tradicional.

El format de safata facilita la conservació i l'ús immediat, adaptant-se a les rutines actuals on prima la rapidesa sense renunciar al sabor de sempre.

El regal de la bossa d'amanida variada completa l'experiència, fomentant una opció de menjar equilibrada, fresca i llesta per servir. La marca La Collita s'ha guanyat la confiança del consumidor habitual de Bonpreu i Esclat gràcies a la seva aposta pel producte local i una acurada selecció de fulles verdes, perfecta tant per acompanyar carns a la planxa com per preparar amanides ràpides.

| BonpreuEsclat

Estratègies de promoció i experiència de client

En un moment on els consumidors busquen maximitzar el valor de cada euro invertit en la compra setmanal, aquesta promoció encaixa a la perfecció amb les tendències actuals: packs de productes que resolen menjars complets i que incentiven una alimentació equilibrada. La combinació d'un embotit fresc tradicional amb una amanida llesta per servir converteix l'oferta en una solució directa per al menú familiar, especialment en vigílies de celebracions o trobades informals.

Aquest tipus de promocions també reforça el posicionament de Bonpreu i Esclat com a cadenes compromeses amb el producte de proximitat i l'economia circular local. En l'experiència de compra, rebre un producte extra sense cost afegit genera una sensació positiva i reforça el vincle emocional amb la marca, quelcom fonamental en la fidelització a llarg termini.

Per al consumidor, la mecànica és àgil i clara: n'hi ha prou amb comprar la safata de botifarra perquè el regal de l'amanida s'apliqui de forma automàtica a caixa, sense necessitat de cupons ni registres addicionals. Aquesta simplicitat és un factor clau en la satisfacció del client, com han reflectit estudis de comportament en supermercats catalans durant els últims anys.

Què fer amb la botifarra i l'amanida?

Més enllà del valor econòmic de la promoció, la proposta convida a explorar receptes senzilles i saboroses. Per exemple, es pot preparar la botifarra a la brasa o a la planxa i acompanyar-la amb l'amanida variada amanida al gust, aconseguint un àpat complet en pocs minuts.

Per a un toc extra, es poden afegir tomàquets, fruits secs o una vinagreta suau a l'amanida, convertint el menú en una opció tan saludable com apetitosa.