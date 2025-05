Bonpreu dona una gran alegria als amants dels gelats

El consum de gelats ha deixat de ser un simple plaer estiuenc per convertir-se en una categoria estratègica dins de l'oferta dels supermercats. Els hàbits de compra han canviat significativament en els últims anys i, segons els últims estudis de tendències de consum, cada vegada més famílies i consumidors individuals aprofiten promocions puntuals per omplir el congelador amb les seves marques preferides, anticipant-se a la pujada de preus estacional.

La fidelitat als grans clàssics, com els gelats Magnum, continua sent un fenomen notable en el sector, però també hi ha espai per a la innovació i la recerca de nous sabors i formats.

El creixement de la categoria de gelats en supermercats com Bonpreu és, a més, un reflex de la importància que ha cobrat l'experiència de compra en fred dins del comerç alimentari. Les ensenyes aposten per ampliar l'assortiment i, al mateix temps, dissenyar promocions que generin autèntica expectació, atraient tant als incondicionals de les marques com a aquells que busquen aprofitar oportunitats per estalviar sense renunciar a la qualitat.

| XCatalunya, BonpreuEsclat, Canva: Viktor Gladkov

Una promoció que marca tendència en el sector

En aquest context, Bonpreu ha llançat una de les ofertes més atractives de la temporada per als aficionats als gelats: fins al 26 de maig, tots els gelats MAGNUM (excepte alguns formats específics com After Dinner i Salted Caramel 3 unitats, Classic 3 unitats o mini Classic 6 unitats) entren en una promoció on la segona unitat té un 50% de descompte.

Aquesta campanya no només respon a l'interès per captar l'atenció del consumidor, sinó que, a més, consolida la posició de Bonpreu com un dels supermercats que millor sap adaptar el seu catàleg a les tendències de compra real.

La varietat de referències incloses en la promoció és realment àmplia. Des dels packs més clàssics de Magnum Ametlles i Xocolata, fins a les versions mini en diferents combinacions —com les de xocolata blanca, ametlles, intense dark, cookies o innovacions com Pink Lemonade—, passant pels bombons i les terrines tipus bon bon que cada vegada tenen més seguidors.

El consumidor pot triar entre diferents formats familiars, caixes amb unitats individuals per compartir, i opcions més gourmet com la gama Double o la Collection Intense Dark 70%.

És important recalcar que la promoció permet barrejar els productes segons les preferències del client, cosa que facilita experimentar nous sabors sense arriscar massa en la despesa. Així, els compradors més indecisos tenen la possibilitat de combinar, per exemple, una caixa de Magnum Mini Classic Almond amb una terrina de Bon Bon Almond, beneficiant-se del descompte sobre la de menor import.

| BonpreuEsclat

Gelats, plaer i qualitat: un repàs a la gamma MAGNUM

L'èxit de les campanyes de gelats en supermercats com Bonpreu no només resideix en el preu, sinó en la percepció de qualitat que mantenen marques com Magnum. Els gelats Magnum són reconeguts per l'ús d'ingredients seleccionats, com el cacau certificat i la vainilla natural, a més d'una textura cremosa i una cobertura cruixent que marca la diferència respecte a altres opcions del lineal.

No és casualitat que les referències més clàssiques continuïn liderant les vendes any rere any, però també és rellevant la capacitat de la marca per llançar propostes originals que s'adapten a les noves tendències: des d'opcions veganes fins a receptes amb menys sucre, així com presentacions tipus snack per al consum ràpid.

Per a aquells que busquen alguna cosa més que unes simples postres, els gelats Magnum poden convertir-se en l'ingredient principal d'una recepta ràpida i sorprenent: n'hi ha prou amb esmicolant un Magnum Almond sobre un bol de fruites fresques, afegir un toc de fruits secs i unes virutes de xocolata negra per transformar el gelat en unes postres sofisticades que no requereixen gaire preparació.

Recorda que l'oferta de segona unitat al 50% estarà disponible fins al 26 de maig, una oportunitat que difícilment es repetirà a curt termini amb tanta amplitud d'assortiment. Com sempre, és recomanable comprovar els productes exclosos en la lletra petita de la promoció per evitar sorpreses a caixa.