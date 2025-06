Gairebé el 50 % de descompte en un lot estalvi a Bonpreu per als sopars d’estiu

per Xavi Martín

Amb l'arribada del bon temps i l'augment de les trobades informals, els hàbits de compra als supermercats de Catalunya experimenten un canvi notable. Les cadenes ajusten la seva estratègia i llancen ofertes específiques per captar un consumidor que busca solucions ràpides, però no vol renunciar a la qualitat ni a l'estalvi.

Els lots estalvi s'han convertit en una de les grans tendències del sector, i la competència per oferir el millor preu marca el pols de la temporada estival.

Un dels aspectes que més valora el client actual és la possibilitat d'organitzar sopars improvisats, sabent que pot comptar amb productes de qualitat i una oferta adaptada a tot tipus de gustos. En aquest context, la fórmula dels “packs” o lots que combinen menjar preparat, beguda i postres resulta imbatible: faciliten l'organització de sopars a casa, trobades amb amics o reunions familiars a l'aire lliure, especialment durant els mesos de juny, juliol i agost, quan el consum a la llar es dispara.

| Bonpreu

Bonpreu i Esclat: l'aposta pel lot estalvi a l'estiu

Aquest any, Bonpreu i Esclat han volgut respondre a aquesta demanda amb una de les promocions més cridaneres del moment. Fins al 9 de juny, ofereixen un lot estalvi pensat per a sopars d'estiu, en què la varietat, la qualitat i el preu reduït són els seus principals reclams. El lot, valorat en 17,96 euros, es pot adquirir per només 9,95 euros, cosa que representa gairebé un 50 % de descompte respecte al preu habitual.

El contingut del pack està acuradament seleccionat per resoldre qualsevol sopar informal amb productes reconeguts i de fàcil preparació:

Dos pizzes Casa di Mama Dr. Oetker: a escollir entre tonyina, pernil, quatre formatges, barbacoa Pulled Pork, o cansalada i xampinyons. Es tracta d'una de les pizzes congelades més apreciades pels consumidors, gràcies a la seva massa fina i la bona relació entre ingredients i preu.

Un gelat Magnum (terrina 12 x 14 g): disponible en versions Gold Caramel, Salted Caramel o White Cookies. Magnum és una de les marques més valorades en el segment de les postres congelades, i la seva inclusió al lot reforça la idea d'un sopar complet i de qualitat.

Un paquet de cervesa Estrella Galicia Mini (6 ampolles de 200 ml): un gest per a qui busca una cervesa especial per acompanyar la pizza. Estrella Galicia ha consolidat la seva presència als supermercats catalans i els seus formats mini s'han tornat tendència a les trobades d'estiu.

Un exemple de tendència: qualitat, preu i facilitat

L'atractiu d'aquest lot estalvi rau no només en el descompte, sinó en la resposta a un patró de consum cada cop més consolidat: la cerca de solucions còmodes que no sacrifiquin el gaudi gastronòmic ni la qualitat del producte.

Segons diversos estudis de consum, més del 60 % dels clients reconeixen que aprofiten aquest tipus de promocions per omplir el congelador i tenir sempre a mà una alternativa ràpida per a les nits en què no ve de gust cuinar.

| BonpreuEsclat

La combinació de pizza i cervesa ja és un clàssic, però la possibilitat d'escollir entre diferents sabors i afegir unes postres com el gelat Magnum dona un plus a l'experiència. A més, en termes de preu, l'estalvi és substancial: si es compressin aquests productes per separat, la despesa gairebé es duplicaria.

Aquest tipus d'ofertes també té impacte en la fidelització del client, que associa la marca amb una experiència positiva i amb la possibilitat de resoldre un sopar per a diversos comensals per menys de 10 euros.

Per a qui vulgui treure el màxim profit al lot, una suggerència ràpida és acompanyar les pizzes amb una amanida lleugera (rúcula, tomàquet cherry i una mica de parmesà) per completar el menú. El gelat i la cervesa tanquen una vetllada perfecta per a qualsevol nit d'estiu, sigui en família o amb amics.