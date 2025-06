Arriba una novetat important a l'app de BBVA

En un context de canvis constants en el sector bancari, on la digitalització avança a passes de gegant i la relació amb els clients es transforma gairebé diàriament, BBVA ha fet un pas inesperat. Ho ha fet a través d'un comunicat oficial que ha generat una onada de reaccions entre usuaris d'arreu d'Espanya.

La notícia, tot i que presentada amb certa discreció, afecta directament milions de persones. I no només als clients actuals del banc, sinó també a tots aquells que es plantegen canviar d'entitat o que exigeixen una major qualitat tecnològica en els serveis financers.

Un banc que accelera la seva transformació digital

Des de fa mesos, BBVA ha estat redissenyant la seva estructura tecnològica amb l'objectiu de convertir-se en una de les entitats més innovadores del món. Els seus avenços han estat tan significatius que recentment ha rebut el reconeixement internacional de The Banker, una de les publicacions més prestigioses del sector.

| XCatalunya, BBVA, voyagerix

D'entre els seus èxits, destaca l'acord amb OpenAI, que li ha permès integrar intel·ligència artificial generativa en processos interns, atenció al client i desenvolupament de producte. Però això no és tot.

També ha aconseguit modernitzar completament el seu sistema de gestió de dades, centralitzant operacions al núvol i optimitzant recursos gràcies a ADA, una nova plataforma capaç de gestionar 4 petabytes diaris i més de 40.000 processos simultanis.

| XCatalunya, BBVA, Ridofranz

Una aposta ferma per la IA i la sostenibilitat

La innovació no es limita a la infraestructura. BBVA ha estès la seva AI Factory a països com Mèxic i Turquia, i ha llançat una banca 100% digital a Itàlia que ha superat previsions en temps rècord.

Tot això té un propòsit clar: millorar l'experiència de l'usuari. I és aquí on s'han centrat els darrers esforços. L'assistent virtual Blue, integrat a l'app, ja utilitza intel·ligència artificial generativa per mantenir converses més naturals, resoldre dubtes en segons i fer operacions sense necessitat de parlar amb un humà.

A més, l'entitat ha llançat eines per a l'estalvi energètic, recomanacions personalitzades a la seva plataforma mòbil i un sistema de pagaments instantanis per a empreses que permet enviar centenars de transferències en segons, amb seguretat garantida.

BBVA ha deixat clar que el seu objectiu és ser útil en la vida diària dels seus clients. Per això ha potenciat tant l'entorn digital com els serveis presencials, sense descuidar aquells que no hi estan totalment familiaritzats. Els avenços busquen trencar barreres d'accés i permetre que qualsevol usuari pugui accedir a les seves finances de manera senzilla.

Però el més important va arribar amb un comunicat inesperat

En aquest comunicat, BBVA confirma públicament el seu compromís a llarg termini amb la intel·ligència artificial i la modernització del sistema bancari, declarant que totes aquestes innovacions tecnològiques no comportaran un augment de comissions per als seus clients. Al contrari, molts d'aquests serveis es mantindran gratuïts.

Una declaració ferma que arriba en un moment clau, quan altres bancs retallen serveis o augmenten costos. BBVA, en canvi, aposta per més tecnologia, més accessibilitat i millors condicions. Així ho han entès milions de clients, que aplaudeixen una decisió que els situa al centre de la transformació bancària.