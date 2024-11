Una espanyola a Holanda flipa amb un aspecte laboral: 'Aquí...'

Mudar-se a un altre país implica adaptar-se a nous costums i a un estil de vida que, en molts casos, és completament diferent del que estem acostumats. Aquests xocs culturals no només afecten la vida social, sinó també l'entorn laboral, on cada país té les pròpies normes i dinàmiques de treball. La tiktoker espanyola Neivlogss, que actualment viu als Països Baixos, ha compartit en un dels seus vídeos una de les diferències més notables que ha trobat a l'àmbit laboral: els descansos durant la jornada de treball. Aquesta experiència ha sorprès molts dels seus seguidors, ja que reflecteix una diferència important en la cultura laboral entre Espanya i els Països Baixos.

Al seu vídeo, Neivlogss relata com als Països Baixos gaudeix d'un descans significativament més llarg en comparació amb el que solia tenir a Espanya. “Estic a la meva hora de dinar aquí a la meva feina a la botiga a Holanda i us explicaré el xoc cultural més tot que m'ha passat ara mateix”, comenta en to sorprès. La influencer destaca que a la seva feina actual rep una hora de descans quan treballa sis hores, i fins a hora i mitja quan la seva jornada és de vuit hores. Això contrasta amb la seva experiència en un supermercat a Espanya, on per a una jornada laboral de vuit hores només disposava de mitja hora de descans.

L'experiència de Neivlogss reflecteix una diferència fonamental en l'enfocament cap a la feina als Països Baixos, on el benestar dels empleats es prioritza de manera visible. Els descansos llargs i programats permeten als treballadors holandesos recarregar energies i reduir l'estrès laboral, cosa que millora la productivitat a llarg termini. A més, als Països Baixos hi ha una gran preocupació per l'equilibri entre la vida laboral i personal, cosa que es tradueix en polítiques laborals que busquen evitar la sobrecàrrega dels empleats. Això pot semblar sorprenent per als que provenen de països on els descansos solen ser més curts i limitats.

La cultura laboral a Espanya i les seves particularitats

En contrast, la cultura laboral a Espanya, especialment en sectors com ara el comerç i l'hostaleria, tendeix a ser més restrictiva pel que fa als descansos. És comú que, en jornades de vuit hores, els empleats només tinguin mitja hora per dinar, cosa que molts consideren insuficient per desconnectar realment. Aquesta diferència pot ser deguda a factors com la mentalitat de “presencialisme” o la idea que el temps al lloc de treball és més valuós, fins i tot si això implica descansos més limitats. No obstant això, cada cop més empreses a Espanya estan començant a adoptar models laborals més flexibles, especialment en el context postpandèmia.

Els estudis han demostrat que els descansos adequats són essencials per mantenir la concentració i el rendiment al llarg del dia. A països com els Països Baixos, aquests descansos prolongats no només beneficien els empleats, sinó també les empreses, ja que un treballador descansat és més eficient i menys propens a l'esgotament laboral. Aquesta pràctica ha estat àmpliament recolzada en països nòrdics i centreeuropeus, que solen destacar en índexs de benestar laboral i productivitat.

L'experiència de Neivlogss ha obert un debat sobre la qualitat de vida a la feina i com una diferència tan simple com el temps de descans pot impactar la satisfacció laboral dels empleats. Per als que consideren emigrar, aquestes diferències culturals poden jugar un paper important en la decisió, ja que adaptar-se a un entorn laboral més enfocat al benestar i al balanç entre vida personal i professional pot resultar beneficiós per a la salut i el benestar a llarg termini.