Retiren un producte d'Aldi: No el consumeixis

L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha emès una alerta sanitària. En la qual ordena la retirada total de diversos lots de patates fregides de la marca Sun Snacks d'Aldi. A causa de la possible presència de fragments de fibres plàstiques al producte.

Aquesta mesura preventiva s'ha pres per evitar riscos en la salut dels consumidors. Especialment després d'identificar que les fibres plàstiques podrien representar un perill per a la integritat física dels qui consumeixin aquests productes.

Productes afectats i dates de consum preferent

L'alerta especifica que tots els lots de les patates fregides de "Sun Snacks" amb dates de consum preferent. Compreses entre el 29 de desembre del 2024 i el 20 de gener del 2025, ambdues dates incloses, han estat retirats del mercat.

Dins d'aquesta gamma, es troben les varietats: "Ondulades", "Ondulades sabor pernil", "Campesines" i "Al punt de sal". Segons l'AESAN, el problema va ser detectat després de fer-se controls de qualitat als lots en circulació. En els quals es va descobrir que algunes unitats podien contenir fragments de fibres plàstiques no aptes per al consum humà.

| Getty Images

Avís als consumidors i devolucions

Aldi ha comunicat als seus clients que aquells que hagin adquirit aquests productes s'han d'abstenir de consumir-los i tornar-los a qualsevol de les seves botigues. La cadena de supermercats ha disposat un protocol de devolució sense haver de presentar el rebut de compra.

Per facilitar la retirada dels productes i evitar qualsevol exposició innecessària als possibles fragments. Aquest procediment cerca minimitzar el risc per a la salut dels consumidors i reflecteix el compromís de l'empresa amb la seguretat alimentària.

Per què la presència de fibres plàstiques és perillosa?

La introducció de materials aliens al producte, com ara els fragments plàstics, pot representar un risc tant físic com de salut. Ingerir aquestes fibres podria provocar danys al tracte digestiu, especialment en casos on els fragments siguin d'una mida considerable. A més, la ingestió de plàstic, fins i tot en unes petites quantitats, pot causar efectes adversos a causa de l'alliberament de substàncies químiques o el risc d'obstruccions al sistema digestiu.

Quines recomanacions ofereix l'AESAN?

L'AESAN recomana a tots els consumidors que revisin totes les dates de consum preferent als envasos de patates fregides de la marca Sun Snacks d'Aldi. I, si es troben dins del rang afectat (del 29 de desembre del 2024 al 20 de gener del 2025), procedeixin a la devolució immediata del producte afectat.

L'AESAN, juntament amb Aldi, ha reiterat la importància d'evitar el consum dels lots afectats. Subratllant que la mesura és preventiva i es fa amb l'objectiu d'assegurar la salut pública.

La retirada de productes del mercat, tot i no ser una mesura comuna, és una acció fonamental en situacions on s'identifica un possible risc per a la salut dels consumidors. Aldi ha reiterat el seu compromís amb els estàndards més alts de seguretat i qualitat en tots els seus productes. Destacant que la cadena es troba en un contacte continu amb les autoritats sanitàries per assegurar que tots els seus productes compleixin la normativa i les expectatives dels consumidors.