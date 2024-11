Les diferències entre Espanya i Argentina que impacten una noia: 'M'ofereixen...'

Recentment, una jove espanyola coneguda a TikTok com @crissssvi, o “Crisvi”, va compartir a la plataforma un vídeo on explica les diferències que ha trobat entre Espanya i Argentina, després de mudar-se a aquest últim país. La seva llista d'observacions ha generat un gran enrenou en xarxes socials, destacant tant aspectes culturals com quotidians que han estat un xoc per a ella. Des de la manera d'interactuar socialment fins a detalls a la vida urbana, Crisvi ha compartit la seva experiència d'adaptació, esmentant tant els aspectes que li encanten com aquells que li han resultat difícils d'acceptar.

Un dels primers aspectes que destaca Crisvi és la calidesa dels argentins. “La gent és molt més acollidora”, comenta, ressaltant com és fàcil fer plans i conèixer gent nova a Argentina. La noia relata que fins i tot persones que amb prou feines coneix la conviden a esdeveniments i reunions, una experiència diferent de la que estava acostumada a Espanya, on la interacció social és una mica més reservada. Aquesta característica de la societat argentina l'ha impressionat gratament, ja que s'ha sentit ben rebuda des que va arribar.

Tot i això, no tot ha estat fàcil d'assimilar per a Crisvi. Un dels canvis més difícils ha estat el comportament als passos de vianants. A Espanya, els vianants tenen prioritat i els conductors solen aturar-se automàticament per deixar-los passar. A Argentina, en canvi, els vianants no sempre tenen la mateixa prioritat, i la noia esmenta que li costa adaptar-se a aquesta diferència. “A Espanya, si no m'aturaven, m'enfadava amb el conductor. Aquí és al revés; s'enfadaran ells amb mi perquè jo m'he de parar”, relata, deixant clar l'impacte d'aquest canvi a la seva vida quotidiana.

La jove també esmenta que a Argentina els semàfors es posen de color blanc en lloc de verd quan és segur creuar. “Això al principi em va costar una mica”, comenta. A més, observa que els temps dels semàfors són més curts, cosa que li resulta sorprenent i diferent del que estava acostumada a Espanya, on aquests duren més i permeten als vianants creuar amb més tranquil·litat.

La cultura de les cafeteries i l'amor pel cafè

Un aspecte positiu que ressalta Crisvi és la gran quantitat de cafeteries a Argentina i la qualitat de les mateixes. Segons explica, a Espanya no hi ha tantes opcions ni llocs amb un ambient tan cuidat i atractiu com a Argentina. Això li ha resultat molt interessant i agradable i gaudeix de la possibilitat d'explorar diferents cafeteries, una part important de la vida urbana al país sud-americà.

Un altre detall que li ha cridat l'atenció és el costum argentí de saludar totes les persones, fins i tot a l'ambient laboral, amb un petó. A Espanya, aquest nivell de proximitat és menys comú en un entorn professional. Crisvi explica que en arribar a l'oficina ha de saludar de petó a cada persona, cosa que li resulta tant entretinguda com una mica tediós, ja que implica un temps considerable.

Finalment, una cosa que ha sorprès Crisvi és la freqüència amb què a Argentina s'acudeix a botigues especialitzades per comprar productes específics. Explica que, en lloc de trobar tots els productes en un sol supermercat, com és habitual a Espanya, a l'Argentina ha hagut d'anar a la verduleria, a la carnisseria o a la carmanyeria per fer la compra. Aquesta diferència reflecteix un sistema de comerç detallista més fragmentat, cosa que li ha resultat inesperada.