ERO en una empresa catalana: Els 150 treballadors, al carrer

Un ERO (Expedient de Regulació d'Ocupació) és un procediment legal a Espanya mitjançant el qual una empresa pot dur a terme acomiadaments col·lectius, suspensions de contracte o reduccions de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció. Es tracta d'una mesura utilitzada per les empreses quan travessen dificultats que els impedeixen mantenir la totalitat de la seva plantilla.

La companyia d'arts gràfiques Eurohueco ha anunciat el tancament de la seva planta a Castellbisbal (Vallès Occidental) i l'acomiadament de tota la plantilla, composta per 150 persones. El sindicat USOC ha fet pública aquesta decisió, que en realitat es va presentar a finals de gener i ja ha motivat dues reunions de negociació amb l'empresa per acordar les condicions dels acomiadaments. USOC rebutja de ple aquesta mesura, en entendre que suposa un dur cop per al teixit econòmic local i per a un sector industrial amb arrelament a la zona.

Empresa important a la zona: 30 anys d'activitat

L'expedient de regulació d'ocupació (ERO) plantejat per Eurohueco posa fi a més de 30 anys d'activitat d'aquesta companyia a Castellbisbal. USOC denuncia l'efecte negatiu que tindrà el tancament en l'economia del municipi i exigeix que s'explorin vies alternatives que evitin els acomiadaments massius. Segons han explicat els representants dels treballadors, les converses amb la direcció de l'empresa continuaran fins al 21 de febrer, data límit per definir si hi haurà o no millores en les indemnitzacions o una possible reubicació de part de la plantilla.

L'anunci d'Eurohueco arriba tot just unes setmanes després que una altra indústria assentada a Castellbisbal, RDM Group, comuniqués també un cessament d'activitat que afectarà 237 treballadors de la seva fàbrica de cartró reciclat. Aquests dos moviments consecutius de tancament posen de relleu la situació crítica que travessa el sector industrial al municipi, alarmant tant els sindicats com les autoritats locals, que temen un declivi en l'ocupació i en l'estabilitat de la zona.

Per als treballadors d'Eurohueco, les perspectives laborals són incertes. USOC insisteix que l'empresa, amb una trajectòria de diverses dècades, hauria d'esgotar totes les opcions abans de prescindir dels seus 150 empleats. Reivindiquen que el capital humà és el principal valor de la companyia i alerten que, sense un pla de reestructuració que es basi en la continuïtat, el tancament deixarà un buit econòmic molt difícil de suplir. Al seu torn, el sindicat demana a les administracions implicar-se per evitar que el municipi sumi més acomiadaments i perdi múscul industrial.

Punt de les negociacions

De moment, la negociació se centra en les condicions de l'ERO i en la possibilitat que la direcció plantegi algun tipus d'indemnització més favorable. No obstant això, no es descarta que, si no s'assoleix un acord satisfactori, els treballadors es mobilitzin per fer sentir la seva veu. Diverses fonts sindicals expliquen que no volen resignar-se a perdre una ocupació estable sense que l'empresa presenti amb transparència les raons o justifiqui la manca d'alternatives.