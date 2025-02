ERE en una empresa: Los 150 trabajadores, a la calle

Un ERE (Expediente de Regulación de Empleo) es un procedimiento legal en España mediante el cual una empresa puede llevar a cabo despidos colectivos, suspensiones de contrato o reducciones de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Se trata de una medida utilizada por las empresas cuando atraviesan dificultades que les impiden mantener la totalidad de su plantilla.

La compañía de artes gráficas Eurohueco ha anunciado el cierre de su planta en Castellbisbal (Vallès Occidental) y el despido de toda la plantilla, compuesta por 150 personas. El sindicato USOC ha hecho pública esta decisión, que en realidad se presentó a finales de enero y ya ha motivado dos reuniones de negociación con la empresa para acordar las condiciones de los despidos. USOC rechaza de pleno esta medida, al entender que supone un duro golpe para el tejido económico local y para un sector industrial con arraigo en la zona.

| ACN

Empresa importante en la zona: 30 años de actividad

El expediente de regulación de empleo (ERE) planteado por Eurohueco pone fin a más de 30 años de actividad de esta compañía en Castellbisbal. USOC denuncia el efecto negativo que tendrá el cierre en la economía del municipio y exige que se exploren vías alternativas que eviten los despidos masivos. Según han explicado los representantes de los trabajadores, las conversaciones con la dirección de la empresa continuarán hasta el 21 de febrero, fecha límite para definir si habrá o no mejoras en las indemnizaciones o una posible reubicación de parte de la plantilla.

El anuncio de Eurohueco llega apenas unas semanas después de que otra industria asentada en Castellbisbal, RDM Group, comunicara también un cese de actividad que afectará a 237 trabajadores de su fábrica de cartón reciclado. Estos dos movimientos consecutivos de cierre ponen de relieve la situación crítica que atraviesa el sector industrial en el municipio, alarmando tanto a los sindicatos como a las autoridades locales, que temen un declive en el empleo y en la estabilidad de la zona.

Para los empleados de Eurohueco, las perspectivas laborales son inciertas. USOC insiste en que la empresa, con una trayectoria de varias décadas, debería agotar todas las opciones antes de prescindir de sus 150 empleados. Reivindican que el capital humano es el principal valor de la compañía y alertan de que, sin un plan de reestructuración que se base en la continuidad, el cierre dejará un vacío económico muy difícil de suplir. A su vez, el sindicato pide a las administraciones implicarse para evitar que el municipio sume más despidos y pierda músculo industrial.

| ACN

Punto de las negociaciones

De momento, la negociación se centra en las condiciones del ERE y en la posibilidad de que la dirección plantee algún tipo de indemnización más favorable. Sin embargo, no se descarta que, si no se alcanza un acuerdo satisfactorio, los trabajadores se movilicen para hacer oír su voz. Varias fuentes sindicales explican que no quieren resignarse a perder un empleo estable sin que la empresa presente con transparencia las razones o justifique la falta de alternativas.