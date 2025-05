Una empresa anuncia un ERO a tot l'Estat, afecta especialment Catalunya

En plena incertesa econòmica i amb una recuperació encara incompleta per a molts treballadors, s'ha fet públic un nou anunci que ha encès les alarmes. Una de les majors empreses del sector d'atenció al client ha comunicat la seva intenció d'aplicar un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) que tindrà impacte en diversos punts de l'Estat.

Malgrat que encara no s'ha fet pública la xifra definitiva de persones afectades, sí que s'ha confirmat que la mesura afectarà directament diverses ciutats, entre elles una d'especial rellevància: Barcelona. La preocupació s'estén entre els empleats, que acusen l'empresa de generar "una terrible incertesa" en un moment delicat.

Segons fonts sindicals, la plantilla encara no sap amb exactitud quants treballadors seran acomiadats, ni quins centres assumiran l'impacte més fort. El que sí que se sap és que l'empresa ha convocat els sindicats a una reunió el pròxim 30 de maig, on s'iniciarà formalment el període de consultes.

Empleats en suspens a tota Espanya

L'ERO afectarà personal assignat a campanyes de dues empreses molt conegudes pel gran públic: Verisure i Vodafone. Això fa pensar que les retallades no es deuen a una pèrdua de clients, sinó més aviat a una reestructuració interna, possiblement relacionada amb automatitzacions o noves estratègies de subcontractació.

A més de Barcelona, s'han confirmat afectacions a La Corunya, Jaén, Madrid, Ponferrada i Sevilla, la qual cosa indica que no es tracta d'un ajust puntual sinó d'una reconfiguració a gran escala. L'anunci ha tingut un fort ressò mediàtic per l'amplitud geogràfica i pel pes específic del sector.

En concret, a Barcelona treballen actualment més de 2.200 persones en aquesta empresa. És una de les ciutats amb major volum d'empleats en el sector de l'atenció telefònica i digital, per la qual cosa qualsevol moviment té un impacte directe sobre centenars de famílies.

La reacció sindical i la incertesa

Des d'UGT han manifestat la seva preocupació per la manera en què s'ha comunicat la mesura. Denuncien que l'anunci s'ha fet sense aportar xifres clares i que els treballadors continuen sense saber a què atenir-se. "No sabem quants, no sabem qui, no sabem per què ara", assenyalen des del comitè d'empresa.

La situació ha generat un clima de tensió i malestar en els centres de treball. Molts empleats temen pel seu futur i critiquen que es recorri a l'ERO mentre es mantenen contractes amb grans multinacionals que, en teoria, haurien de garantir estabilitat.

Alguns representants dels treballadors ja han avançat que exigiran tota la informació necessària abans de l'inici del període de consultes. També han alertat que, si no hi ha claredat ni voluntat negociadora, no descarten mobilitzacions ni protestes en les diferents seus afectades.

El nom darrere de l'ajust massiu

Aquest nou expedient de regulació afecta un sector ja molt castigat per la precarietat, l'alta rotació i les condicions laborals marcades per la pressió i els salaris baixos. La decisió pot suposar, en molts casos, el pas de l'ocupació estable a la incertesa o fins i tot a l'atur.

I és que aquesta empresa no és un actor menor. Es tracta d'un dels gegants mundials del sector dels 'contact centers', amb presència en desenes de països i centenars de milers d'empleats a tot el món. El seu model de negoci es basa en oferir atenció telefònica, tècnica i comercial a empreses de diversos sectors.

El més impactant del cas és el nom que signa aquesta reestructuració: Teleperformance. Una multinacional que presumeix d'innovació i responsabilitat social, però que ara deixa en l'aire el futur de centenars de treballadors a Espanya, sense encara posar xifres clares sobre la taula.