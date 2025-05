El nou Bonpreu que obrirà: 800 metres quadrats

En plena expansió i amb una ferma aposta pel territori, la cadena de supermercats Bonpreu prepara una nova obertura que confirma el seu compromís amb el consumidor català. Aquest nou establiment representa molt més que metres quadrats: és una aposta per la qualitat, la proximitat i la identitat.

El supermercat oferirà una superfície de venda de 800 metres quadrats, un espai ampli i eficient pensat per facilitar l'experiència de compra del client habitual. Bonpreu no només amplia la seva xarxa, sinó que millora el seu servei amb espais optimitzats, recorreguts lògics i una acurada distribució de productes frescos i de supermercat.

Com és habitual en el grup, el disseny del nou establiment se centra en la sostenibilitat i el confort. S'espera que incorpori tecnologies respectuoses amb el medi ambient, com sistemes de refrigeració de baix consum, il·luminació LED i punts de reciclatge diferenciats.

| Bonpreu

Més que un súper: una experiència completa

Un dels punts forts d'aquesta nova obertura serà la incorporació d'una benzinera EsclatOil, una de les ensenyes complementàries del grup Bonpreu. Aquesta estació de servei estarà equipada amb un minimercat on els clients podran adquirir productes essencials fins i tot fora de l'horari comercial del supermercat.

El complex disposarà a més de 132 places d'aparcament, una xifra gens menyspreable que facilitarà l'accés tant a clients de l'entorn com a aquells que es desplacen en cotxe. Bonpreu cuida aquests detalls sabent que la comoditat i l'accés són clau en la decisió de compra setmanal.

| BonpreuEsclat, XCatalunya

L'aparcament també inclou espais adaptats per a persones amb mobilitat reduïda i es preveu que incorpori punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, en línia amb el compromís del grup amb la mobilitat sostenible.

Valors locals i proximitat com a bandera

Bonpreu no és simplement una empresa de distribució. Al llarg dels anys s'ha convertit en una marca de referència per a milers de consumidors catalans que busquen alguna cosa més que preus competitius: busquen compromís amb l'entorn, producte local i un ús normalitzat del català.

Un dels detalls més valorats pels clients és l'etiquetatge íntegre en català, una raresa en la gran distribució que Bonpreu ha mantingut amb fermesa. Cada cartell, cada indicació i cada envàs propi parla l'idioma del territori, reforçant la identitat i l'orgull local.

A més, l'empresa aposta clarament per productes de quilòmetre zero, prioritzant proveïdors del país, des d'embotits artesans fins a fruites, verdures i làctics de cooperatives catalanes. Aquesta política no només millora la qualitat, sinó que també enforteix l'economia rural.

Una ciutat estratègica per a una obertura especial

L'obertura ha estat possible gràcies al treball coordinat dels equips tècnics, logístics i comercials del grup, que han treballat intensament perquè tot estigui a punt abans de l'estiu. La inauguració està prevista per al 28 de maig, una data que molts ja han marcat al calendari.

El nou establiment no només generarà ocupació, sinó que també s'espera que dinamitzi el comerç local i millori l'oferta de serveis a la zona. Bonpreu ha demostrat en altres ciutats que no arriba només per vendre: arriba per integrar-se.

I ara, després de moltes expectatives, es confirma el que molts veïns desitjaven saber: el nou Bonpreu obrirà a la ciutat de Terrassa. Amb aquesta obertura, el grup referma el seu compromís amb una de les capitals del Vallès Occidental, portant el seu model de supermercat còmode i català al cor d'una de les ciutats dinàmiques del país.