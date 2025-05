El producte de Terra i Tast que triomfa a Bonpreu: El motiu

En un mercat on la innovació sol marcar tendència, de vegades l'èxit arriba des de la tradició, des d'allò que connecta directament amb el paladar i amb la terra. Això és exactament el que està passant amb unes postres senzilles, però que han despertat passions a Catalunya: un producte local, artesanal, humil, que arrasa en els lineals de Bonpreu.

A mesura que els consumidors s'allunyen dels productes ultraprocessats, guanyen protagonisme aquells aliments amb ingredients reconeixibles, orígens clars i una història darrere. Cada cop més persones busquen marques que representin valors: autenticitat, qualitat, proximitat, sostenibilitat. I en aquest cas, també, identitat.

En aquest context ha aparegut un producte que ho té tot per seduir els més exigents. No porta additius innecessaris, no és un producte de màrqueting buit. El que ofereix és sabor, textura, respecte per la tradició… i una aposta molt clara per alguna cosa que pocs s'atreveixen a defensar obertament: la llengua catalana.

Una proposta que connecta amb l'emoció

Molts consumidors s'han trobat amb ell per casualitat. Al principi, pot semblar només unes postres més. Un petit envàs rodó, amb una estètica cuidada i una il·lustració que recorda els antics cartells dibuixats a mà. Però en provar-lo, la sorpresa és immediata: el seu sabor és diferent. Millor. Real.

La textura és cremosa, suau però intensa. No són les típiques postres genèriques i sense ànima que trobem en cadenes industrials. I això té una explicació: darrere hi ha un procés artesanal, amb ingredients locals, com la llet de granges d'Osona. Tot això contribueix a aquesta sensació de “postres d'abans”, però actualitzades al segle XXI.

Molts compradors han compartit a les xarxes la seva experiència després de descobrir aquest producte, ressaltant tant el seu sabor com l'orgull que senten en consumir alguna cosa que clarament aposta pel territori i la identitat catalana. I això no es refereix només a l'origen dels ingredients.

Més que unes postres: un gest cultural

Un dels detalls que més comentaris ha generat és l'etiqueta del producte. No pel disseny, sinó per l'idioma. A diferència de moltes marques que opten pel castellà o l'anglès per tenir un abast més ampli, aquesta marca ha pres una decisió poc habitual: etiquetar exclusivament en català.

Ni traduccions, ni múltiples idiomes, ni textos neutres. L'envàs està escrit 100% en català. Això inclou el nom del producte, els ingredients, les instruccions, i fins i tot els valors nutricionals. Tot en la llengua pròpia del territori on es produeix i es comercialitza.

I aquí arriba el detall brillant: aquells que necessitin informació en castellà, anglès o francès, poden escanejar un codi QR a l'envàs. Així, s'ofereix accessibilitat sense renunciar a la identitat. Una solució tecnològica que no compromet el missatge: això és producte català, fet aquí, pensat des d'aquí.

El producte i la raó del seu èxit

Què és exactament aquestes postres que han conquerit milers de persones a Bonpreu? Es tracta del flam de formatge al bany maria de la marca Terra i Tast. Unes postres artesanals, elaborades amb llet de proximitat i sense additius artificials, que recorden al que faria qualsevol àvia a casa amb cura i paciència.

Però el que ha convertit aquest flam en un fenomen no és només el seu sabor. El que ha enamorat a molts és la seva decisió d'etiquetar únicament en català. En un moment on tantes marques oculten la seva identitat per agradar a tothom, Terra i Tast ha apostat pel contrari: ser fidel a qui és.

I en fer-ho, no només ha conquerit el paladar dels consumidors, sinó també el seu cor. Perquè de vegades, l'ingredient més potent no està en la recepta, sinó en el respecte per una llengua i una terra.