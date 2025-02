L'oferta exclusiva només online de Bonpreu i Esclat: Fins al 3 de febrer

En un context en què la sostenibilitat i la cura del planeta formen part cada cop més de la consciència col·lectiva, trobar productes ecològics a preus competitius representa tota una oportunitat per a moltes famílies. Per això, Bonpreu i Esclat han decidit apostar per una promoció exclusiva a través del seu canal de venda en línia, vigent fins al 3 de febrer de 2025.

Aquesta promoció ofereix un 10 % de bonificació en una selecció d'articles ecològics. Aquesta iniciativa brinda un incentiu addicional als consumidors que desitgen incorporar hàbits de compra més responsables, sense que això suposi un sobrecost excessiu.

| Bonpreu, Canva, XCatalunya

Una selecció de productes ecològics

L'oferta se centra en un ampli ventall de referències que abasta des de fruites i verdures fresques fins a carns, ous, làctics i altres aliments elaborats amb ingredients de cultiu ecològic. Això suposa un avantatge per a aquells que desitgen planificar un menú setmanal basat en productes lliures de pesticides i amb una major cura de l'entorn. D'aquesta manera, no només es garanteix una aportació nutricional de qualitat, sinó que també es promou un model de producció respectuós amb la biodiversitat i els cicles naturals.

A més, la promoció inclou altres bàsics del rebost, com oli d'oliva verge extra, arròs, pasta, salses o conserves ecològiques, que solen ser de gran demanda entre aquells que tenen una alimentació equilibrada i desitgen minimitzar la presència de residus químics en els seus àpats. De la mateixa manera, hi ha cabuda per a vins amb denominació d'origen, procedents de vinyes cultivades amb mètodes sostenibles, una opció excel·lent per a ocasions especials o per maridar els àpats diaris.

Com gaudir de la promoció?

Per accedir a aquest 10 % de bonificació, s'ha de fer la compra a la botiga en línia de Bonpreu i Esclat i disposar de la Targeta Client. Aquells que encara no la tinguin poden sol·licitar-la a través de la mateixa web o als establiments físics, ja que és un requisit bàsic per acumular i bescanviar els descomptes oferts.

Un cop iniciada sessió a la plataforma, n'hi ha prou amb afegir al carro de la compra els productes que formen part de la promoció. El descompte s'aplicarà de forma automàtica en el moment de validar el pagament o, depenent de la mecànica, s'abonarà com a saldo per a futures compres.

| Bonpreu, XCatalunya

Avantatges de la compra en línia

Comprar en línia s'ha convertit en una pràctica habitual per a aquells que valoren la comoditat i la flexibilitat de rebre la seva comanda directament a casa o bé recollir-la en un punt de lliurament. Bonpreu i Esclat reforcen aquesta tendència en oferir promocions exclusives que, per ara, no es troben disponibles als lineals de les seves botigues físiques. Per a molts usuaris, aquest mètode no només facilita l'adquisició de productes, sinó que també els permet portar un control exhaustiu de la despesa i comparar referències sense la pressió del temps.

Fins al 3 de febrer

Aquells que desitgin aprofitar aquest 10 % de bonificació en productes ecològics hauran d'afanyar-se a completar les seves comandes, ja que la promoció finalitza el 3 de febrer de 2025. Resulta una ocasió immillorable per a aquells que ja han incorporat productes ecològics en el seu dia a dia o per a aquells que desitgen fer els seus primers passos en un estil de vida més sostenible.