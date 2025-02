2 litres d'oli d'oliva verge extra català en promoció a Bonpreu i Esclat

L'oli d'oliva verge extra és, sens dubte, un producte importantíssim en la gastronomia mediterrània. El seu aroma, el seu gust i les seves propietats nutricionals el converteixen en una peça clau en qualsevol rebost que busqui qualitat i versatilitat a la cuina. Si hi ha un lloc on es valora especialment l'oli d'oliva, aquest és Catalunya, país d'origen de nombroses cooperatives i marques compromeses amb l'excel·lència. En aquest sentit, Bonpreu i Esclat han apostat per l'oli Priordei, un verge extra de 2 litres que es presenta com una oportunitat imperdible a 17,25 € la unitat (el que equival a 8,63 € per litre).

Un oli amb personalitat pròpia

Priordei procedeix d'una zona rica en tradició oleícola: el Priorat, a la província de Tarragona. Aquest territori es caracteritza pel seu clima mediterrani i el seu sòl muntanyós, qualitats que confereixen a les olives un caràcter únic. El resultat és un oli d'oliva verge extra amb un sabor equilibrat, que combina matisos afruitats i herbacis, i una lleu amargor pròpia dels olis d'alta qualitat.

A més, l'extracció en fred i la cura durant tot el procés de producció garanteixen un baix nivell d'acidesa i la conservació dels components nutritius tan preuats en la dieta mediterrània, com els àcids grassos essencials i els antioxidants naturals. Per aquesta raó, Priordei és una de les opcions preferides per aquells que busquen un producte de proximitat que respongui a un alt estàndard de sabor i salut.

Versatilitat a la cuina

Un dels aspectes més destacats d'aquest oli verge extra és la seva versatilitat culinària. Gràcies al seu sabor equilibrat i a la seva intensitat moderada, resulta perfecte tant per consumir en cru com per cuinar. Si s'utilitza en receptes fredes —per exemple, en amanides, carpaccios o amaniments—, realça els matisos de les verdures i els condiments, deixant una sensació afruitada al paladar. També pot emprar-se per saltar o cuinar plats a foc mitjà, sense perdre les seves característiques essencials.

Els amants de la rebosteria i la fleca trobaran en aquest oli català un aliat ideal per donar-li un toc mediterrani a les seves elaboracions, substituint la mantega per un producte més saludable. Així, pans, bescuits o magdalenes poden beneficiar-se de les propietats d'aquest or líquid, mantenint una textura esponjosa i un aroma agradable.

Una promoció a tenir en compte

Amb un preu de 17,25 € per 2 litres, l'oli d'oliva verge extra Priordei es converteix en una de les ofertes més atractives a Bonpreu i Esclat. Tenint en compte les fluctuacions del mercat i la qualitat del producte, suposa una excel·lent relació entre cost i prestacions. Tant si s'utilitza diàriament com si es reserva per a ocasions especials, comptar amb un bon oli d'oliva verge extra és un encert segur en qualsevol cuina.

Per a aquells que aprecien els productes de proximitat i valoren la traçabilitat, aquesta promoció també s'alinea amb la filosofia d'apostar per empreses locals i cooperatives que mantenen viva la tradició del cultiu de l'olivera a Catalunya.