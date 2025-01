L'oli d'oliva verge extra català amb segona unitat al 50 % a Bonpreu

Les terres de Catalunya són reconegudes per la seva cultura oleícola i per la qualitat innegable dels seus olis d'oliva verge extra. Entre les varietats més apreciades es troba l'Arbequina, que destaca pel seu sabor suau i afruitat. Així com per un aroma fresc que resulta ideal per a una gran diversitat de preparacions.

Ara, Bonpreu ofereix l'oportunitat d'adquirir aquest producte emblemàtic de la gastronomia catalana amb una promoció que no passa desapercebuda. Fins al pròxim 3 de febrer, la segona unitat compta amb un 50% de descompte, el que permet portar-se cada ampolla a un preu mitjà de només 8,47€.

Un sabor únic de la terra catalana

L'oli d'oliva verge extra de la varietat Arbequina es caracteritza pel seu equilibri entre dolçor i un lleu amargor. Les seves notes subtils, a vegades amb matisos ametllats o de poma verda, fan que sigui summament apreciat tant a la cuina quotidiana com també a l'alta gastronomia.

A diferència d'olis més robustos, l'Arbequina no emmascara els sabors, sinó que els realça amb el seu toc delicat. Convertint-lo en l'elecció perfecta per a amanides, torrades i elaboracions fredes que permetin gaudir-lo en cru.

| BonpreuEsclat

D'altra banda, la seva acidesa natural sol ser baixa, aspecte que indica un alt nivell de qualitat i cura en el procés d'elaboració. Cada gota d'aquest or líquid concentra les tradicions i el saber fer dels agricultors locals. Qui s'esforcen per collir l'oliva en el punt òptim de maduració i per processar-la amb mètodes que conservin al màxim les seves propietats organolèptiques.

Promoció i estalvi fins al 3 de febrer

Aquest oli de la marca Borges es ven normalment en ampolles de 750 ml a un preu d'11,29 € la unitat. Però gràcies a la promoció a Bonpreu —vàlida fins al 3 de febrer—, la segona es pot adquirir per 5,65 €. De manera que cada una acaba tenint un cost aproximat de 8,47 €.

Aquest estalvi resulta molt atractiu per a qui busca mantenir la qualitat dels seus plats sense disparar el pressupost. O per a aquells que consumeixen oli d'oliva verge extra amb freqüència i desitgen disposar de diverses ampolles a casa.

| Getty Images

A més, aquesta oferta reflecteix el compromís de Bonpreu Esclat per donar visibilitat als productes catalans i per acostar l'esforç dels productors als consumidors finals. Amb la pujada dels preus de les matèries primeres al mercat internacional, trobar unes rebaixes en un article tan essencial en la dieta mediterrània és tot un al·licient.

Un bàsic imprescindible

L'oli d'oliva verge extra Arbequina és un d'aquells bàsics que no poden faltar a la cuina dels amants del bon menjar. El seu delicat paladar i la capacitat de realçar qualsevol elaboració expliquen per què gaudeix de tant prestigi dins i fora de Catalunya. Si a això s'hi suma la promoció de segona unitat al 50 %, es configura una ocasió perfecta per abastir-se d'un producte gourmet sense que la butxaca pateixi en excés.

Així doncs, si t'interessa gaudir dels matisos d'un oli d'oliva extra de qualitat, i a més desitges donar suport als productes d'origen català, no deixis passar aquesta oportunitat. Recorda que l'oferta estarà vigent fins al 3 de febrer als establiments Bonpreu. Oferint un descompte substancial per a qui aposta pel sabor, la cura de la seva alimentació i la tradició oleícola de la regió.