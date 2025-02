Dos menús estalvi per llepar-se'n els dits a Bonpreu i Esclat

Per a moltes famílies, organitzar els àpats i berenars de la setmana s'ha convertit en tot un desafiament, especialment quan es tracta d'equilibrar el pressupost familiar amb la recerca de productes de qualitat. Conscients d'aquesta realitat, Bonpreu i Esclat han llançat dos "menús estalvi" que prometen satisfer els paladars més exigents a un preu molt competitiu.

Des de iogurts per a un esmorzar o berenar saludable fins a un lot de productes congelats que converteixen qualsevol sopar en tota una experiència, aquestes dues ofertes demostren que menjar bé no ha de ser car.

Lot de iogurts i postres Danone per 2,99 €

La primera promoció se centra en una selecció de làctics de la marca Danone, a un preu realment imbatible. Qui s'animi a aprofitar-la, podrà emportar-se un pack que conté: Iogurt grec natural Danone (4 unitats de 110 g). Activia cremós de llima-limona Danone (4 unitats de 115 g). Danonino de maduixa Danone (6 unitats de 50 g).

En total, es tracta de tres varietats que sumen 14 envasos, idònies per cobrir diferents moments del dia. Si busquem un refrigeri més clàssic i sense sucres afegits, el iogurt grec natural destaca per la seva textura densa i cremosa, perfecta per combinar amb fruites o cereals. D'altra banda, l'Activia cremós de llima-limona aporta un sabor refrescant i subtilment àcid, que es pot gaudir en l'esmorzar o com a postres lleugeres després d'un àpat copiós. Finalment, Danonino és l'aliat perfecte per als més petits, amb el seu gust de maduixa i un format adaptat a les seves necessitats.

El millor de tot és que el lot, que normalment costaria 4,79 €, es pot adquirir per tan sols 2,99 €, cosa que suposa un gran estalvi. Tant si vols omplir la teva nevera amb opcions variades com si necessites comptar amb un snack ràpid i nutritiu, aquesta promoció et farà la vida més senzilla sense que la teva butxaca ho noti massa.

Lot congelat amb patates, piccolinis i gelat Lotus per 7,99 €

La segona proposta de Bonpreu i Esclat resulta ideal per a aquells que busquen resoldre un sopar informal o un "pica-pica" amb amics, de manera ràpida i saborosa. El pack inclou:

Patates prefregides Tradition McCain (1 kg). Piccolinis Buitoni (270 g), a triar entre diferents sabors (3 formatges, pernil i formatge, frankfurt, tonyina o salami). Mini gelats Lotus (6 unitats de 46 g), a triar entre la versió original o la de xocolata blanca. Si sumem els preus habituals d'aquests articles per separat, el compte s'elevaria a 13,33 €. No obstant això, amb el "menú estalvi" podem emportar-nos tot per 7,99 €, aconseguint un descompte de més de 5 €.

Per preparar un sopar divertit a casa, n'hi ha prou amb posar les patates McCain al forn o fregir-les a la paella fins que estiguin daurades. Mentrestant, els Piccolinis Buitoni es cuinen en tan sols uns minuts al forn, resultant unes minipizzes cruixents i amb tot el sabor. La cirereta del pastís arriba amb els gelats Lotus, que combinen una capa de xocolata i l'inconfusible gust de les galetes caramel·litzades. Ideals per coronar l'àpat amb un toc dolç que farà les delícies de tota la família.

Opcions que s'adapten a qualsevol moment

Aquests dos "menús estalvi" representen solucions pràctiques per adaptar-se a diferents moments del dia: ja sigui per a un esmorzar o berenar equilibrats, o per a un sopar informal i plaent. El compromís de Bonpreu i Esclat amb la qualitat dels seus productes segueix intacte, mentre que els preus competitius permeten gaudir de marques reconegudes sense que això suposi una despesa excessiva.