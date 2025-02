L'os que es camufla entre gossos perquè el convidin a menjar

Estem acostumats que els gossos siguin els protagonistes indiscutibles dels vídeos més tendres i divertits a les xarxes socials. La seva lleialtat, la seva manera d'interactuar amb el món i les seves entremaliadures els han convertit en autèntiques estrelles d'internet. No obstant això, de tant en tant, altres animals aconsegueixen colar-se en aquests moments virals i sorprendre a tothom. En aquesta ocasió, un ós ha estat l'encarregat de robar-se el protagonisme en imitar el comportament d'un grup de gossos per rebre carícies i, per descomptat, una mica de menjar.

Un recent vídeo compartit pel compte de Twitter Dilo con perritos (@DiloConPerritos) ha captat l'atenció de centenars de milers d'usuaris. En les imatges, es pot veure un petit ós que, lluny d'actuar com un animal salvatge, decideix integrar-se perfectament en una manada de gossos per demanar menjar amb ells. Recolzat al mur com si fos un gos més, l'osset no només busca una mica d'aliment, sinó que també s'acosta a la mestressa dels gossos per rebre carícies. L'escena, que sembla treta d'una pel·lícula, ha conquerit els internautes per l'inusual i adorable del moment.

| John T. Humphrey (National Geographic)

L'episodi: un ós amb instint caní

El vídeo, de només 55 segons, mostra diversos gossos pujant les potes al límit d'un mur i traient el cap amb entusiasme, esperant el seu torn per rebre menjar. El sorprenent és que, entre ells, hi ha un petit ós imitant a la perfecció el comportament dels gossos. Es recolza al mateix lloc, mou el cap amb curiositat i fins i tot sembla gaudir dels gestos d'afecte de la mestressa.

Però no només es conforma amb demanar menjar. Al llarg del clip, l'ós també interactua amb els gossos, arribant fins i tot a jugar amb un d'ells, demostrant que se sent completament còmode dins de la manada. La seva actitud relaxada i la naturalitat amb què imita els gossos han estat el que ha fet que aquest vídeo es torni viral.

L'enginy dels óssos: animals intel·ligents i adaptables

Si bé estem acostumats a veure els óssos com animals salvatges i solitaris, la veritat és que són increïblement intel·ligents i poden adaptar-se amb facilitat al seu entorn. La seva capacitat d'aprenentatge és notable, i no és estrany veure'ls imitant comportaments d'altres animals si això els permet obtenir algun benefici.

En aquest cas, l'osset sembla haver après que els gossos de la casa reben menjar i afecte dels humans quan es comporten d'una determinada manera. En observar i repetir aquests comportaments, ha aconseguit integrar-se temporalment en la rutina dels gossos i obtenir el mateix tracte que ells.

Poden els óssos i els gossos conviure junts?

Encara que a la natura els óssos i els gossos rarament interactuen de manera amistosa, en alguns casos s'han registrat relacions pacífiques entre ambdues espècies. En àrees on els óssos conviuen amb humans, alguns d'aquests animals poden arribar a desenvolupar certa familiaritat amb els gossos domèstics, especialment si han crescut a prop d'ells.

Els óssos joves, en particular, són més propensos a establir llaços amb altres animals, ja que encara estan explorant el seu entorn i aprenent comportaments. Això explicaria per què l'osset del vídeo sembla tan còmode entre els gossos i mostra un comportament tan relaxat.