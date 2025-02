Els dos bancs en què tens més possibilitats de treballar

per Pol Nadal

El sector bancari ha travessat una transformació profunda en els últims anys. Després d'una dècada marcada per fusions, reestructuracions i retallades de plantilla, la tendència de l'ocupació en la banca ha canviat. El 2023, es va revertir la caiguda de l'ocupació bancària a Espanya, i el 2024, algunes entitats han reforçat la seva plantilla amb noves contractacions, especialment en perfils tecnològics.

Si estàs buscant feina en el sector financer, hi ha dos bancs que destaquen per sobre de la resta en termes d'oportunitats laborals: BBVA i Banco Sabadell. Juntes, aquestes dues entitats han concentrat el 60% de les noves contractacions en la gran banca espanyola durant l'últim any.

| Canva Pro, XCatalunya

BBVA: Líder en ocupació tecnològica

El BBVA, sota la presidència de Carlos Torres, ha apostat amb força per la digitalització i la intel·ligència artificial. El 2024, el banc va sumar 1.444 nous empleats, assolint una plantilla de 28.854 persones. La majoria d'aquests nous fitxatges estan relacionats amb l'àmbit tecnològic, reflectint l'estratègia del banc de reforçar les seves capacitats digitals.

En els últims tres anys, BBVA ha incorporat més de 10.000 professionals especialitzats en tecnologia i anàlisi de dades, consolidant-se com el banc més avançat a Espanya en aquest àmbit. De fet, segons l'índex de la consultora Evident, BBVA ocupa el lloc 13 a nivell mundial en integració d'intel·ligència artificial.

Per al 2025, l'entitat preveu realitzar 1.100 noves contractacions en l'àrea tecnològica, amb l'objectiu d'assolir una plantilla de 20.000 empleats especialitzats en tecnologia i dades.

A més de l'expansió del seu equip, BBVA ha llançat eines basades en IA, com el seu assistent conversacional amb tecnologia GPT, que facilitarà la gestió de comptes i targetes a través de la seva aplicació. Aquesta forta aposta per la digitalització fa que el banc demani constantment enginyers de programari, analistes de dades, experts en ciberseguretat i desenvolupadors d'IA.

| XCatalunya

Banco Sabadell: Creixement malgrat la incertesa

En un context marcat per l'opa hostil llançada per BBVA, el Banco Sabadell ha demostrat la seva determinació per mantenir-se independent i competitiu. El 2024, el banc català va incrementar la seva plantilla en 500 empleats, assolint els 13.500 treballadors a Espanya.

Igual que BBVA, el Sabadell ha centrat les seves noves contractacions en perfils tecnològics, reflectint la importància de la digitalització en la seva estratègia de negoci. Entre els perfils més demandats es troben desenvolupadors de negoci, analistes financers i regulatoris, experts en suport tècnic i especialistes en anàlisi de dades.

Malgrat la incertesa per la possible fusió, l'entitat continua reforçant el seu equip, la qual cosa suggereix que continuarà oferint oportunitats laborals en el futur immediat.

Un sector en transformació

El mercat laboral bancari a Espanya està en plena evolució. Mentre entitats com BBVA i Sabadell reforcen els seus equips, altres bancs han optat per ajustos o moderació en les seves contractacions:

| Google

CaixaBank va contractar 1.000 empleats el 2024 i planeja incorporar 3.000 professionals joves en els pròxims tres anys.

Bankinter va sumar 71 nous empleats, encara que amb una estratègia més focalitzada en les seves operacions a Irlanda i Portugal.

Banco Santander Espanya ha reduït la seva plantilla en 2.800 empleats, en part per canvis organitzatius.

Unicaja va registrar una lleu reducció de 15 empleats, mantenint pràcticament estable la seva plantilla.