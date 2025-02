Avís urgent del Banco Santander als seus clients per una estafa molt elaborada

per Pol Nadal

En un món on la digitalització dels serveis bancaris avança a passos de gegant, els ciberdelinqüents també refinen les seves estratègies per enganyar els usuaris. El Banco Santander ha emès un advertiment urgent als seus clients davant l'amenaça creixent d'un frau sofisticat conegut com a spoofing. Aquest mètode permet als estafadors suplantar la identitat del banc, fent que els usuaris creguin que realment estan en contacte amb l'entitat financera.

En què consisteix aquesta estafa?

El spoofing és una tècnica d'enginyeria social utilitzada per ciberdelinqüents per falsificar l'identificador de trucades o missatges. Això significa que, encara que el número o el remitent que apareix a la pantalla de l'usuari sigui el del Banco Santander, en realitat no prové de l'entitat.

Aquest frau pot ocórrer de dues maneres:

Trucades falses: Els delinqüents truquen des d'un número aparentment oficial, fins i tot mostrant el nom del banc a la pantalla. Durant la conversa, poden donar informació personal sobre l'usuari per guanyar la seva confiança. Intenten convèncer la víctima de realitzar accions com compartir contrasenyes, aprovar transferències o proporcionar codis de verificació.

Missatges falsos dins de converses reals: Els estafadors aconsegueixen inserir missatges fraudulents en fils de conversa ja existents amb el banc. Poden incloure enllaços perillosos que porten a pàgines web falses, dissenyades per robar dades bancàries i credencials d'accés.

Com identificar i evitar aquesta estafa?

El Banco Santander ha aclarit que mai realitzarà certes accions que els estafadors intenten fer passar per legítimes. Alguns senyals clau per detectar un intent de frau inclouen:

Un. El banc mai et demanarà per telèfon les teves contrasenyes, codis de seguretat o informació sensible.

Dos. No rebràs un SMS amb enllaços per iniciar sessió o realitzar pagaments.

Tres. Banco Santander mai contactarà els seus clients per videotrucada per gestionar assumptes financers.

Quart. No et demanaran que realitzis transferències a cap compte per raons de seguretat.

En cas de dubte, el banc recomana penjar immediatament i contactar directament amb l'entitat a través dels canals oficials.

Recomanacions per protegir-se

El Banco Santander i els experts en ciberseguretat aconsellen seguir aquestes pràctiques per evitar caure en el parany:

Una. Verifica sempre les comunicacions: Si reps una trucada sospitosa, penja i truca directament al banc des del número que apareix a la seva pàgina oficial.

Dos. No comparteixis dades personals ni codis de verificació amb ningú, sense importar qui digui ser.

Tres. Mantén-te informat sobre les estratègies de frau més comunes per estar previngut.

Quart. Revisa els missatges amb atenció: Si un SMS conté un enllaç estrany o un missatge inusual, no facis clic.

Activa l'autenticació en dos passos en els teus comptes bancaris per a més seguretat.

Un frau cada cop més sofisticat

El spoofing no és una estafa nova, però els delinqüents han perfeccionat la tècnica per fer que l'engany sigui més creïble. La capacitat d'inserir missatges falsos dins de converses legítimes amb el banc és una estratègia que ha sorprès fins i tot usuaris amb experiència en seguretat digital.

Amb aquest avís, el Banco Santander busca generar consciència i evitar que més clients siguin víctimes d'aquests fraus. Davant qualsevol sospita, el més recomanable és actuar amb cautela i contactar directament amb l'entitat per verificar qualsevol comunicació.

La seguretat financera depèn, a grans trets, de la prevenció. Estar alerta i ben informat és la millor defensa contra el frau digital.