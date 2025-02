Gran notícia del Banco Santander als seus clients: Serveis VIP gratis amb una condició

En un mercat financer cada cop més competitiu, els bancs busquen estratègies innovadores per atreure i fidelitzar els seus clients. En aquest context, Banco Santander ha reforçat la seva oferta per al segment 'Select', un programa exclusiu que ofereix una sèrie de beneficis sense cost addicional per a aquells que compleixin determinats requisits.

Beneficis exclusius per a clients 'Select'

Els clients que desitgin accedir als serveis 'Select' hauran de complir almenys una d'aquestes condicions: disposar d'un patrimoni de 100.000 euros o més, tenir una nòmina mensual d'almenys 3.000 euros o ser directius d'empreses o clients amb alt potencial. Aquells que formin part d'aquest segment gaudiran d'avantatges que van molt més enllà dels productes bancaris tradicionals.

Un dels beneficis més cridaners és l'accés gratuït a sales VIP en aeroports i a serveis de 'fast-track', cosa que agilitza els tràmits de seguretat i millora l'experiència de viatge. En total, els clients podran fer ús d'aquests serveis fins a cinc vegades per any sense cost addicional.

A més, el banc ha inclòs en la seva proposta la possibilitat de disposar de cinc hores de serveis de 'manetes' per a reparacions a la llar o l'opció de contractar un xef a domicili. També s'ofereix assistència administrativa permanent, disponible les 24 hores del dia i els set dies de la setmana, pensada per facilitar la vida dels clients en l'àmbit professional i personal.

Avantatges financers i accés a inversions preferents

Juntament amb els serveis no financers, Banco Santander ha millorat les condicions bancàries per als clients 'Select'. L'entitat ofereix un compte sense comissions de manteniment ni administració, cosa que suposa un estalvi significatiu per a aquells que busquen optimitzar la gestió de les seves finances. També posa a disposició dels seus clients una targeta de crèdit amb avantatges exclusius, com la possibilitat d'ajornar pagaments durant tres mesos sense interessos, rebre un 1% de 'cashback' en compres (amb un màxim de 120 euros a l'any) i acumular Avios, que es poden bescanviar per vols i altres serveis de viatge.

En termes d'inversió, els clients d'aquest segment tindran accés a la gamma de fons 'Select', que permet la contractació de productes de tercers amb comissions bonificades. Durant els primers sis mesos, les operacions amb ETF estaran exemptes de comissions, i les condicions per a la compravenda de valors seran preferencials. A més, podran accedir a finançament en termes favorables, amb préstecs de consum i finançament pignorat adaptat a les seves necessitats.

Expansió de l'oferta mitjançant subscripció

Per a aquells clients que no compleixen amb els requisits del programa 'Select' però desitgen accedir a aquests beneficis, Banco Santander ha anunciat que, en els pròxims mesos, s'implementarà un model de subscripció. Aquesta opció permetrà als usuaris gaudir de la proposta premium mitjançant el pagament d'una quota mensual, democratitzant així l'accés als serveis exclusius.

La iniciativa del Santander respon a la creixent demanda d'experiències personalitzades en el sector financer. En oferir una proposta que combina avantatges bancaris amb serveis premium, l'entitat busca diferenciar-se de la competència i enfortir la seva relació amb els seus clients. A més, en introduir la possibilitat de subscripció, amplia el seu abast i capta nous segments del mercat que busquen accedir a beneficis exclusius sense necessitat de complir requisits de patrimoni o ingressos.

Aquesta estratègia posiciona el banc a l'avantguarda de la innovació en serveis financers, consolidant la seva aposta per un model d'atenció que va més enllà de l'oferta bancària tradicional. Amb una combinació de serveis exclusius, facilitats financeres i un enfocament en la personalització, Banco Santander reforça la seva presència en el mercat i s'adapta a les noves exigències dels clients més exigents.