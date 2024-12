Ni Banc Sabadell ni Caixabank: El banc poc conegut que et pagarà abans la pensió

El pagament de les pensions és un moment crucial per a milions de jubilats a Espanya. Cada mes, els bancs ingressen aquestes prestacions als comptes dels beneficiaris. Tot i això, no tots ho fan en la mateixa data. Alguns bancs opten per avançar l'ingrés, mentre que d'altres segueixen un calendari més ajustat a les dates oficials de la Seguretat Social. Aquesta diferència pot resultar determinant per a molts pensionistes que depenen d'aquests diners per fer front a despeses habituals i preparar les compres nadalenques al desembre.

Al mes de desembre, les entitats financeres saben que la pensió té més importància. L'arribada de Nadal implica un increment de la despesa, ja sigui en alimentació, regals o celebracions familiars. Per aquest motiu, algunes entitats han pres la decisió d'anticipar el pagament de la pensió per oferir més comoditat als seus clients.

Sorprenentment, no són els grans bancs tradicionals els que lideren aquesta estratègia. Ni Caixabank, ni Banc Sabadell, ni Santander encapçalen la llista dels pagaments més primerencs. El banc que s'avança a tothom i diposita la pensió abans d'hora és Bankinter. Aquesta entitat poc coneguda per a molts destaca pel compromís amb els pensionistes. La decisió de pagar prestació fins a sis dies abans de la data oficial establerta per la Seguretat Social és una bona notícia per als clients.

Calendari de pagaments d'altres bancs

Tot i que Bankinter sigui el primer, no és l'únic que ofereix avantatges al desembre. Altres entitats també avancen el pagament de les pensions, encara que no amb la mateixa antelació. Bancs com Caixabank i Santander solen ingressar la pensió el dia 22 o 23 de desembre, segons l'any i el calendari laboral. En canvi, entitats com BBVA i Sabadell mantenen un calendari més ajustat, fent els pagaments entre els dies 24 i 25 de desembre.

Aquest avenç de l'ingrés no només suposa un avantatge pràctic per als jubilats, sinó que també reforça la confiança en les entitats financeres. Els bancs que opten per anticipar-se demostren un enfocament més proper i comprensiu cap als pensionistes, adaptant-se a les necessitats i circumstàncies.

El benefici de cobrar abans

Cobrar la pensió amb antelació permet als beneficiaris planificar millor les despeses. En un mes com a desembre, en què la despesa es dispara, disposar dels fons uns dies abans suposa una gran tranquil·litat. Els pensionistes poden avançar compres, evitar aglomeracions i aprofitar ofertes d'última hora per a regals o productes nadalencs.

Bankinter s'ha sabut posicionar en aquest aspecte. Tot i que no és un dels bancs més grans d'Espanya, ha guanyat visibilitat i prestigi entre els jubilats gràcies a aquesta iniciativa. La mesura reforça la seva imatge important compromesa amb els seus clients, especialment amb un dels sectors més sensibles de la societat: els pensionistes.