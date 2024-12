Divertida anècdota dels propietaris de l'estanc on ha tocat la Grossa: 'Estàvem...'

Havien tancat portes del seu estanc a la una del migdia, com és habitual, i estaven menjant tranquil·lament a casa quan va esclatar la notícia. Al seu establiment s'han venut set bitllets del número 44.748, el primer premi de la Grossa de Cap d'Any, repartint 1.400.000 euros.

Després de rebre amb certa incredulitat la trucada del seu comercial informant-los, els propietaris de l'estanc del carrer Vent de Reus han acabat desfermant la seva alegria en el moment de veure les connexions en directe als informatius de la televisió. "Hem vist la porta tancada i dic: 'és el meu negoci'. Vinga, correm!!!", ha relatat Juan Requena, un dels propietaris.

Els periodistes i professionals dels mitjans de comunicació que es van concentrar a les portes de l'estanc poc després de les dues de la tarda, un cop finalitzat el sorteig, van trobar l'estanc tancat. Només alguns curiosos que passaven pel carrer del Vent s'acostaven a la porta preguntant què havia passat.

| ACN

Les reaccions dels guanyadors

Poc ho imaginaven, Juan, la seva esposa Aurora Varela i la seva filla Sara que ells mateixos havien venut La Grossa de Cap d'Any. Set bitllets premiats amb 200.000 euros cadascun. Cap a dos quarts de cinc de la tarda, i sense pràcticament haver tingut temps per a la digestió, han reobert les portes de l'estanc, molt abans de l'hora habitual d'obertura, les cinc de la tarda.

Per allà han passat veïns que han felicitat els venedors. Propietaris i treballadores han celebrat amb cava el premi. També ha fet acte de presència el capgròs de La Grossa, que s'ha sumat a la festa. De moment, però, no s'ha deixat caure per l'establiment cap dels afortunats.

| ACN

Diu Aurora que, per ara, no els podria posar cara. No obstant això, sospita que els guanyadors no viuen gaire lluny. "Sí que sabem que són gent del barri. No han estat quinze de cop com fem a vegades per escoles. Serà gent del carrer. És un lloc molt cèntric", ha reflexionat. No obstant això, no descarta que algun client de Cornudella de Montsant (Priorat), que ve expressament a comprar-los, hagi pogut resultar agraciat.

"Ens fa molta il·lusió perquè és la primera vegada que donem aquest premi. Sempre havia tocat en províncies més grans com Barcelona i el fet que sigui a Reus fa molta il·lusió i el fet que els premiats siguin el major nombre possible ens fa estar molt emocionats", ha conclòs Sara.