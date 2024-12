Primer premi de la Dooble de la Grossa de Sant Jordi: Entitat reparteix 1 milió d'euros

En un any marcat per l'expectativa i la creixent popularitat dels sortejos a Catalunya, la Dooble de la Grossa de Sant Jordi ha regalat una gran alegria a un club esportiu de l'Alt Empordà. Aquest certamen, que se celebra per segon any consecutiu i coincideix amb la Grossa de Cap d’Any, es presenta com una alternativa catalana a les tradicionals participacions nadalenques. L'entusiasme per aquest sorteig continua augmentant, i tot apunta que la seva rellevància continuarà creixent amb cada edició.

El primer premi de la Dooble: 1 milió d'euros

El Club de Futbol Sant Miquel de Fluvià ha estat el gran protagonista després de repartir 1 milió d'euros gràcies al número 37244. Aquest assoliment no només omple d'il·lusió els aficionats de l'equip, sinó que també reforça la tasca social de les entitats que impulsen la compra de participacions per col·laborar en projectes locals. D'aquesta manera, la Dooble permet a associacions esportives i culturals de tota Catalunya recaptar fons i, alhora, oferir als seus seguidors la possibilitat de guanyar importants premis.

Aquest primer premi s'ha convertit ràpidament en notícia, no només per la xifra milionària, sinó també per l'esperit de solidaritat que comporta. Els membres del Club de Futbol Sant Miquel de Fluvià destaquen que la recaptació ajudarà a finançar millores en les instal·lacions i l'adquisició de nou material esportiu. Així, la victòria beneficia tant l'organització com els seus socis i simpatitzants, que han demostrat una gran fidelitat a l'hora d'adquirir participacions.

Altres premis destacats del sorteig

La Dooble no s'atura en un únic premi. El segon guardó, valorat en 250.000 euros, ha correspost al número 23416, distribuint la fortuna a l'AFA del Col·legi Sant Josep de Navàs. Aquest premi suposa un impuls per a les activitats que l'associació de famílies emprèn al llarg de l'any a favor de la comunitat escolar.

Així mateix, el tercer premi, xifrat en 100.000 euros, ha recaigut en el número 47679, venut per l'AFA de l'Escola García i Fossas d'Igualada. Aquesta bona notícia arriba en el moment idoni per a aquells que aposten per noves formes de recaptar fons i, al mateix temps, portar a les llars l'emoció de la loteria. Amb aquests premis, la Dooble de la Grossa de Sant Jordi tanca un sorteig ple de moments emocionants i reforça la seva posició com una alternativa sòlida en el panorama de sortejos catalans.

| @loterialagrossa

Un model solidari i en alça a Catalunya

La creació de la Dooble respon a la necessitat d'ampliar les vies de finançament per a associacions i clubs. Va sorgir com un projecte complementari a la Grossa de Cap d’Any, però ha anat guanyant presència gràcies a la seva capacitat per combinar l'entreteniment de la loteria amb el suport a entitats locals. Aquesta fusió entre sort i solidaritat ha calat profundament en el públic català, que troba en la Dooble una manera de participació més propera que la d'altres sortejos.

Cada cop més entitats, com agrupacions esportives, AMPAs o associacions culturals, s'afegeixen al model. D'aquesta manera, es reforça la idea que un sorteig no només reparteix premis econòmics, sinó que també impulsa projectes i iniciatives ciutadanes. Amb l'èxit obtingut en aquest segon any de celebració, la Dooble consolida la seva posició dins del ventall ampli de loteries presents a Catalunya.