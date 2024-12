Divertida anécdota de los dueños del estanco dónde ha caído la Grossa: 'Estábamos...'

Habían cerrado puertas de su estanco a la una de la tarde, como es habitual, y estaban comiendo tranquilamente en casa cuando estalló la noticia. En su establecimiento se han vendido siete boletos del número 44.748, el primer premio del Gordo de Fin de Año, repartiendo 1.400.000 euros.

Tras recibir con cierta incredulidad la llamada de su comercial informándoles, los propietarios del estanco de la calle Vent de Reus han acabado desatando su alegría en el momento de ver las conexiones en directo a los informativos de la televisión. "Hemos visto la puerta cerrada y digo: 'es mi negocio'. Venga, corremos!!!", ha relatado Juan Requena, uno de los propietarios.

Los periodistas y profesionales de los medios de comunicación que se concentraron a las puertas del estanco poco después de las dos de la tarde, una vez finalizando el sorteo, encontraron el estanco cerrado. Sólo algunos curiosos que pasaban por la calle del Vent se acercaban a la puerta preguntando qué había pasado.

Las reacciones de los ganadores

Poco lo imaginaban, Juan, su esposa Aurora Varela y su hija Sara que ellos mismos habían vendido el Gordo de Fin de Año. Siete boletos premiados con 200.000 euros cada uno. Sobre las cuatro y media de la tarde, y sin prácticamente haber tenido tiempo para la digestión, han reabierto las puertas del estanco, mucho antes de la hora habitual de apertura, las cinco de la tarde.

Por allí han pasado vecinos que han felicitado a los vendedores. Propietarios y trabajadoras han celebrado con cava el premio. También ha hecho acto de presencia del cabezudo de La Grossa, que se ha sumado a la fiesta. De momento, sin embargo, no se ha dejado caer por el establecimiento ninguno de los afortunados.

Dice Aurora que, por ahora, no podría ponerles cara. Sin embargo, sospecha que los ganadores no viven muy lejos. "Sí que sabemos que son gente del barrio. No han sido quince de golpe como hacemos a veces por colegios. Será gente de la calle. Es un lugar muy céntrico", ha reflexionado. Sin embargo, no descarta que algún cliente de Cornudella de Montsant (Priorat), que viene expresamente a comprarlos, haya podido resultar agraciado.

"Nos hace mucha ilusión porque es la primera vez que damos este premio. Siempre había tocado en provincias más grandes como Barcelona y el hecho de que sea en Reus hace mucha ilusión y el hecho de que los premiados sean el mayor número posible nos hace estar muy emocionados", ha zanjado Sara.