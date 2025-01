No prenguis això abans d'anar a dormir: Podria perjudicar la teva salut

Les infusions són una opció recurrent per a aquells que busquen relaxar-se abans de dormir. Combinen herbes que ajuden al descans i al benestar. Amb un sabor suau, ofereixen una alternativa natural als medicaments per al son.

Les més populars solen presentar-se en bossetes llestes per a usar. Aquestes són pràctiques i ràpides de preparar. No obstant això, molts desconeixen els riscos associats al seu consum habitual.

Un nou estudi ha encès les alarmes sobre l'ús d'aquestes bossetes comercials. Les conseqüències podrien ser majors del que imaginem.

Les bossetes d'infusió i els microplàstics

Investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona han estudiat les bossetes d'infusió. El resultat és preocupant. Aquestes bosses alliberen milions de microplàstics en preparar-se en aigua calenta; això passa fins i tot en marques populars.

L'estudi va identificar fins a 1.200 milions de partícules de plàstic per cada mil·límetre d'infusió. Aquests microplàstics tenen el potencial d'entrar en el cos humà. En arribar al sistema digestiu, travessen les cèl·lules intestinals i arriben al torrent sanguini.

El material principal que allibera aquestes partícules és el polipropilè. Aquest plàstic és utilitzat àmpliament en envasos d'aliments. Encara que sigui segur en altres usos, la seva exposició a l'aigua calenta el converteix en un risc.

Conseqüències per a la salut

L'acumulació de microplàstics en el cos planteja serioses preguntes. Aquestes partícules podrien alterar processos interns. Alguns estudis suggereixen que podrien generar inflamació crònica i danyar òrgans vitals.

Un dels punts clau de l'informe destaca la mucositat intestinal. Aquesta exerceix un paper crucial en l'absorció de partícules i la seva circulació. Encara que el cos compta amb mecanismes de defensa, no sempre són suficients.

Els efectes a llarg termini d'aquestes partícules són motiu de creixent investigació. La possibilitat que afectin sistemes immunològics i hormonals preocupa la comunitat científica. L'exposició constant podria agreujar problemes de salut existents.

A més, s'ha identificat que els microplàstics no només afecten els humans. També podrien representar una amenaça per al medi ambient en entrar en la cadena alimentària. Els ecosistemes aquàtics són especialment vulnerables a aquest tipus de contaminació.

Alternatives saludables

Malgrat aquests riscos, no és necessari renunciar a les infusions. Existeix l'opció de preparar-les a granel, evitant l'ús de bossetes. Els filtres d'acer inoxidable o teles reutilitzables són opcions segures i ecològiques.

D'altra banda, les marques també haurien de prendre nota. Una transició cap a envasos biodegradables podria reduir molt aquest problema. La conscienciació sobre aquests riscos és un primer pas important.

Les infusions continuaran sent una opció favorita per a molts. No obstant això, és essencial conèixer els riscos i adaptar-se per reduir l'impacte en la salut. L'elecció de productes més sostenibles no només beneficia el medi ambient, sinó també la nostra qualitat de vida.