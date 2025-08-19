Aquest dilluns ha arribat a Lidl el producte que fa mesos que esperes: és molt resistent

Les novetats de Lidl solen convertir-se en autèntics imprescindibles entre els clients més assidus al supermercat. Cada llançament desperta l'atenció d'aquells que busquen qualitat a bon preu. Aquesta setmana, la cadena torna a sorprendre amb un article pensat per als amants de la rebosteria casolana.
L'aposta per productes pràctics i resistents ha marcat l'estratègia del supermercat en els últims mesos. Ara, Lidl reforça el seu catàleg de parament amb productes dissenyats per facilitar l'experiència a la cuina. I ho fa amb una col·lecció que combina disseny, resistència i funcionalitat.
Motlles resistents per a un forn perfecte
Un dels grans atractius d'aquesta nova proposta és el seu nivell d'antiadherència. Els motlles permeten un desemmotllat ràpid i senzill, evitant que les preparacions s'enganxin. A més, la seva distribució homogènia de la calor garanteix un daurat uniforme a cada recepta.
El motlle per a roscó inclou una obertura central en forma de xemeneia, cosa que assegura un forn regular a tota la massa. Està disponible en colors verd i rosa, amb mesures aproximades de 22 x 12 cm. La seva fabricació en acer aporta robustesa i resistència a la calor del forn fins als 230 °C.
Un altre dels models destacats és el motlle desmuntable, equipat amb un pràctic tancament ergonòmic. Gràcies al seu vora antidegoteig, resulta ideal per a preparacions més líquides. Les seves dimensions arriben als 26,5 x 8 cm, està disponible en diversos colors i a només 2,99 euros.
Varietat d'opcions amb la mateixa durabilitat
Per a aquells que prefereixen receptes més tradicionals, Lidl també ha llançat un motlle per a plum cake. Aquest disseny manté la mateixa resistència i facilitat de neteja, amb mesures de 31,9 x 13,4 x 7 cm. La seva lleugeresa, amb només 250 grams de pes, el converteix en una opció còmoda per a l'ús diari.
Tots els models estan elaborats en acer, cosa que assegura durabilitat davant de temperatures altes. Es tracta d'utensilis pensats tant per a cuiners experimentats com per a aquells que s'inicien en el món de la rebosteria. La seva senzillesa d'ús i la seva resistència els converteixen en un aliat perfecte a qualsevol cuina.
Amb aquesta col·lecció, Lidl torna a demostrar el seu compromís amb oferir productes útils i a un preu incomparable, 2,99 euros cada motlle. Lidl presenta la millor opció per a la rebosteria: motlles funcionals, estètica cuidada en tons cridaners i preu molt baix. Una novetat que reforça la confiança dels clients en la marca i que promet convertir-se en un nou imprescindible