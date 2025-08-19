El viernes llega a Lidl la herramienta ideal para los manitas de casa: barata y útil

Lidl se ha ganado un lugar en muchos hogares y esto no solo por su alimentación, sino también por su sección de bazar. Cada semana, la cadena sorprende con productos pensados para facilitar las tareas diarias. Herramientas, pequeños electrodomésticos o accesorios se convierten en imprescindibles gracias a su calidad y precio competitivo, a solo 24,99 euros.

El interés por el bricolaje y el mantenimiento del hogar ha crecido en los últimos años. Más personas buscan soluciones prácticas para cuidar su jardín, reparar detalles o mejorar su hogar. Y este viernes, Lidl lanza una herramienta pensada para quienes disfrutan de esos trabajos sin complicarse.

Lidl trae lo más esperado: cortasetos eléctrico, potente y ligero

La novedad estrella de esta semana es un cortasetos eléctrico de 450 vatios, equipado con un engranaje metálico para mayor durabilidad. Su diseño combina potencia y ligereza, lo que permite trabajar cómodamente durante más tiempo. Además, incluye un sistema de protección contra golpes en la cuchilla y un orificio para colgar, facilitando su almacenamiento.

Este modelo está pensado para cortar ramas de hasta 1,2 centímetros de diámetro, con una longitud de corte aproximada de 46 centímetros. Su cuchilla, de acero resistente, alcanza una longitud total de 50 cm con una distancia de 1,6 cm entre dientes. Estas características lo convierten en una herramienta práctica para setos medianos y pequeños.

Uno de sus puntos fuertes es la seguridad. El cortasetos cuenta con interruptor de dos manos y sistema de freno eléctrico, garantizando mayor control en todo momento. Además, trae una funda protectora estable para la cuchilla, lo que prolonga su vida útil y evita accidentes durante su almacenamiento.

Una herramienta práctica de Lidl al alcance de todos

El cortasetos destaca también por su peso reducido, apenas 2,18 kilos, lo que asegura buen equilibrio y maniobrabilidad. Esto lo hace ideal tanto para quienes ya tienen experiencia como para los que se inician en el cuidado del jardín. Su estructura de plástico resistente y cuchilla de acero equilibran durabilidad y facilidad de uso.

La comodidad se completa con un alivio de tensión en el cable integrado, pensado para evitar tirones o desconexiones accidentales. Con una velocidad de ralentí de 1.700 por minuto, asegura un trabajo rápido y eficiente en todo tipo de setos.

El cortasetos ya se encuentra disponible para compras online, sin embargo, desde el viernes 22 estará disponible en tienda física. Una herramienta que promete convertirse en el aliado perfecto para quienes disfrutan del bricolaje casero y buscan calidad por menos de 25 euros.