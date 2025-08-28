Juan Jesús, expert de l'AEMET, llança un pronòstic dur: 'Ha aconseguit la més gran...'

Hi ha moments en què les dades deixen de ser només números i es converteixen en advertiments clars. La realitat que s'ha viscut les últimes setmanes i el que s'està vivint ara ha superat qualsevol previsió que manejaven els experts. Ha arribat el moment que els meteoròlegs analitzin els fenòmens amb perspectiva i objectivitat, per informar la població.
El que semblava només una incomoditat passatgera va anar agafant pes amb el pas dels dies. Cada gest diari va començar a adaptar-se a un entorn que no deixava marge. Ara, els registres confirmen que no era una simple sensació.
Juan Jesús ho diu clar: l'estiu que acaba marca una fita
Juan Jesús, expert de l'AEMET, no ha dubtat a qualificar el que s'ha viscut com una cosa extraordinària. En fer referència al top 10 de les anomalies càlides, ha assenyalat: “Ha aconseguit la més gran”. Afirmant rotundament el que ha significat l'estiu de 2025 amb temperatures particularment altes.
Aquest any ha estat en dues oportunitats dins de les anomalies càlides per “anomalia integral”, és a dir, per extensió geogràfica. Això significa que no només va fer calor, sinó que ho va fer de manera continuada i afectant zones amplíssimes.
La calor va ser persistent, tant de dia com de nit, sense treva per a milions de persones. L'impacte es va notar a l'interior peninsular, el sud, el nord-est i el litoral mediterrani.
Ciutats com Còrdova, Lleida, Badajoz i Saragossa van viure màximes extremes durant diversos dies consecutius. En moltes províncies, les mínimes nocturnes no baixaven de 25 °C, dificultant el descans. El Mediterrani, per la seva banda, va actuar com una font constant de calor, amb temperatures properes als 29 °C.
Un dur pronòstic: les conseqüències no acaben amb l'estiu
El final de l'estiu no implica que l'impacte desaparegui. El Mediterrani calent i l'atmosfera inestable podrien marcar la pauta de la tardor. Els models estacionals assenyalen que la calor persistirà durant els pròxims mesos.
Les temperatures estaran per sobre de la mitjana a la major part d'Espanya. Es preveuen desviacions de fins a 1 °C respecte al valor habitual del trimestre. Les zones més afectades seran l'est peninsular i l'interior centre-sud.
Pel que fa a les pluges, no hi ha una tendència clara per ara. Tot i que s'espera més inestabilitat a l'àrea mediterrània, amb possibilitat de tempestes intenses. El comportament del corrent en jet polar serà decisiu per definir si predominaran les pluges o els bloquejos secs.
El cert és que l'estiu 2025 ha marcat un rècord sense precedents. Ha estat el més extrem per àrea afectada i persistència de la calor. Ara, l'atenció es trasllada a la tardor i les seves possibles conseqüències.