Mapa meteorològic de temperatures amb colors càlids, un requadre amb la foto de Juan Jesús González Alemán somrient i una icona d’advertència groga amb un signe d’exclamació al centre
El meteoròleg Juan Jesús ha estat taxatiu i les seves paraules preocupen molts | X, @glezjuanje, @AEMET_Andalucia
Actualitat

Juan Jesús, expert de l'AEMET, llança un pronòstic dur: 'Ha aconseguit la més gran...'

Les paraules dels meteoròlegs han sorprès molts seguidors, ja que es basen en dades que no deixen lloc a dubte

Foto d'Angélica Oyarzún
per Angélica Oyarzún

Hi ha moments en què les dades deixen de ser només números i es converteixen en advertiments clars. La realitat que s'ha viscut les últimes setmanes i el que s'està vivint ara ha superat qualsevol previsió que manejaven els experts. Ha arribat el moment que els meteoròlegs analitzin els fenòmens amb perspectiva i objectivitat, per informar la població.

El que semblava només una incomoditat passatgera va anar agafant pes amb el pas dels dies. Cada gest diari va començar a adaptar-se a un entorn que no deixava marge. Ara, els registres confirmen que no era una simple sensació.

Termòmetre marcant alta temperatura al costat d’un senyal d’advertència i una persona bevent aigua en un dia calorós
Un dels estius més calorosos arriba al seu final i, ara, s'analitzen les dades | Europa Press, Getty Images Signature, Marccophoto, Mykola Lytvynenko

Juan Jesús ho diu clar: l'estiu que acaba marca una fita

Juan Jesús, expert de l'AEMET, no ha dubtat a qualificar el que s'ha viscut com una cosa extraordinària. En fer referència al top 10 de les anomalies càlides, ha assenyalat: “Ha aconseguit la més gran”. Afirmant rotundament el que ha significat l'estiu de 2025 amb temperatures particularment altes. 

Aquest any ha estat en dues oportunitats dins de les anomalies càlides per “anomalia integral”, és a dir, per extensió geogràfica. Això significa que no només va fer calor, sinó que ho va fer de manera continuada i afectant zones amplíssimes.

La calor va ser persistent, tant de dia com de nit, sense treva per a milions de persones. L'impacte es va notar a l'interior peninsular, el sud, el nord-est i el litoral mediterrani.

Ciutats com Còrdova, Lleida, Badajoz i Saragossa van viure màximes extremes durant diversos dies consecutius. En moltes províncies, les mínimes nocturnes no baixaven de 25 °C, dificultant el descans. El Mediterrani, per la seva banda, va actuar com una font constant de calor, amb temperatures properes als 29 °C.

Termòmetre digital al carrer marcant 45 graus centígrads amb arbres de fons i dibuixos de sol i calor.
Amb les temperatures altes que es van viure, aquest va ser un dels estius que han marcat dues anomalies càlides | Europa Press, Muhammad Atif, Grafinka

Un dur pronòstic: les conseqüències no acaben amb l'estiu

El final de l'estiu no implica que l'impacte desaparegui. El Mediterrani calent i l'atmosfera inestable podrien marcar la pauta de la tardor. Els models estacionals assenyalen que la calor persistirà durant els pròxims mesos.

Les temperatures estaran per sobre de la mitjana a la major part d'Espanya. Es preveuen desviacions de fins a 1 °C respecte al valor habitual del trimestre. Les zones més afectades seran l'est peninsular i l'interior centre-sud.

Muntatge amb imatge d'un termòmetre i un cercle amb el mapa de temperatures màximes de l'AEMET
La temperatura de les últimes setmanes impedia, fins i tot, el descans nocturn | España Diario TIPS, AEMET

Pel que fa a les pluges, no hi ha una tendència clara per ara. Tot i que s'espera més inestabilitat a l'àrea mediterrània, amb possibilitat de tempestes intenses. El comportament del corrent en jet polar serà decisiu per definir si predominaran les pluges o els bloquejos secs.

El cert és que l'estiu 2025 ha marcat un rècord sense precedents. Ha estat el més extrem per àrea afectada i persistència de la calor. Ara, l'atenció es trasllada a la tardor i les seves possibles conseqüències.

