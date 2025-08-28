El discurs més absurd contra la llengua: Un catalanoparlant fa punts amb Espanya

Un nou vídeo viral a TikTok ha encès la polèmica lingüística. El compte tolsanomics, d’un jove catalanoparlant, carrega contra el català. Ho fa amb arguments simplistes i amb frases que busquen l’aplaudiment fàcil. Afirma que “estudiar català en los colegios mata” i es queda tan ample.
L’autor es presenta com un català que domina perfectament la llengua. Però decideix atacar-la amb l’excusa de la productivitat i el futur. El missatge, pensat per provocar, té un rerefons clar: agradar a un públic espanyolista. És un discurs contra la pròpia cultura per guanyar visibilitat.
La manipulació disfressada de pragmatisme
El noi diu que la llengua és només una eina. Per ell, aprendre català equival a ballar sardanes o fer castells. Redueix la identitat d’un poble a una activitat folklòrica prescindible. És una simplificació perillosa i profundament manipuladora.
També assegura que obligar a estudiar català és injust. Però oblida que totes les societats tenen llengües vehiculars a l’escola. Ningú qüestiona que els nens aprenguin castellà, anglès o matemàtiques obligatòriament. Per què només el català hauria de ser optatiu? La incoherència és evident.
El fals argument de la productivitat
L’argument estrella és que les hores de català podrien servir per formar metges o físics. Afirma que amb menys llengua tindríem els millors professionals del món. És un raonament trampós, perquè cap llengua mata la ciència. Les dues coses poden conviure perfectament.
A més, ell mateix reconeix que exagera per fer-se viral. Diu que el missatge inicial era “populista” per cridar l’atenció. Això desmunta tota la seva credibilitat. No és un discurs seriós, sinó una recerca desesperada de clics i likes.
El valor real del català
En realitat, el català no és una assignatura inútil ni folklòrica. És la llengua pròpia del país i un patrimoni cultural inqüestionable. És l’idioma amb què milions de persones viuen, treballen i estimen. Reduir-lo a una pèrdua de temps és un menyspreu col·lectiu.
La immersió lingüística ha estat una eina d’èxit reconeguda internacionalment. Ha permès que generacions senceres dominin català i castellà amb la mateixa fluïdesa. El model garanteix igualtat d’oportunitats, contràriament al que insinua el noi de TikTok.
El perill de l’autoodi
El més greu del cas és que qui parla és catalanoparlant. En lloc de defensar la seva llengua, la utilitza per ridiculitzar-la. Aquest autoodi és un regal per aquells que volen veure el català relegat a la marginalitat. I és, sobretot, una traïció a la pròpia comunitat.
No és cert que estudiar català limiti el futur. Ans al contrari: ser bilingüe o trilingüe obre portes en un món global. Cada llengua és una eina més, no una càrrega. Només des de la ignorància es pot presentar com un llast.
La llengua com a dignitat
El català no és un caprici, és un dret fonamental. Forma part de la identitat col·lectiva i de la cohesió social. Renunciar-hi no faria de Catalunya una societat més productiva. Només la faria més pobra culturalment i més submisa políticament. El vídeo de tolsanomics no és valent ni original.
És un discurs calculat per guanyar notorietat atacant la pròpia llengua. Però el que aconsegueix és retratar-se ell mateix. Ha preferit fer punts amb Espanya a defensar la dignitat dels seus.
Cada vegada que algú menysprea el català, reforça la necessitat de protegir-lo. El jove de TikTok ha volgut ridiculitzar una llengua mil·lenària. Però el seu missatge només demostra ignorància i manca de respecte. Per sort, la majoria de catalans saben que sense llengua no hi ha futur.
El català no mata res. El que mata és l’autoodi disfressat d’argument racional. I el discurs d’aquest noi n’és el millor exemple.