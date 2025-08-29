'Entre el domingo y el lunes': aviso de última hora por otro giro drástico de tiempo

Los últimos días de agosto están dejando un escenario meteorológico muy cambiante en gran parte de España. El tiempo ha pasado de jornadas muy calurosas a episodios de lluvias y tormentas. Una situación atmosférica que ha sorprendido y ha obligado a muchos a adaptar sus planes.

El contraste entre regiones es evidente: mientras unas zonas registran tormentas intensas y cielos cubiertos, en otras se mantiene el calor sofocante. Esta alternancia refleja la transición hacia el final del verano, con fenómenos extremos en diferentes puntos del país.

Entre el domingo y el lunes: las lluvias regresan con fuerza al norte

El fin de semana comenzará con cielos cubiertos en Galicia, donde se esperan lluvias débiles a moderadas desde primera hora del sábado. La nubosidad irá ganando terreno hacia el Cantábrico, Cataluña y Baleares, donde también podrían caer algunos chubascos. El ambiente será más fresco, con nieblas matinales y máximas que no superarán los 20 °C en varias zonas.

Pero será "entre el domingo y el lunes" cuando se active una nueva vaguada, "una lengua de aire frío" en altura que trae consigo inestabilidad. Su llegada al tercio norte marcará un nuevo episodio de precipitaciones más intensas, especialmente en los Pirineos, Aragón y la costa catalana. Las tormentas serán más frecuentes por la tarde, y no se descarta la aparición de granizo.

El lunes, el frente seguirá avanzando hacia el este y llegará a Baleares, donde las lluvias podrían ser fuertes en algunos puntos. Las precipitaciones también persistirán en el norte peninsular, con un ambiente más propio de septiembre que del final de agosto.

El sur no se libra del calor, con noches tropicales

En el lado opuesto del termómetro, el sur peninsular continuará bajo la influencia del poniente. Las temperaturas seguirán en ascenso durante el fin de semana, con máximas que alcanzarán los 38 °C en Murcia y 37 °C en Alicante. En el valle del Guadalquivir se volverán a superar los 35 °C con facilidad.

La humedad se hará notar en el litoral mediterráneo, elevando la sensación térmica durante el fin de semana. Soplará el poniente en buena parte del país, pero será más intenso en el Estrecho y el Ampurdán. En estas zonas, podrían activarse algunas alertas por rachas fuertes.

También el mar será protagonista: se mantiene la precaución en el litoral gaditano por el fuerte oleaje causado por la borrasca exErin. Las autoridades piden extremar la prudencia y respetar las banderas de seguridad en playas afectadas.