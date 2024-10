La curiosa forma amb què Lidl anuncia una oferta: 'Per això pago Internet'

L'estratègia de màrqueting de Lidl és una de les millors coses que ha passat a Twitter. Sense cap dubte. Al perfil d'aquesta xarxa social comparteixen contingut sobre alguns dels productes que venen als seus establiments; però ho fan afegint-li sempre un toc d'humor.

Gràcies a això, a poc a poc van guanyant seguidors i notorietat, sorprenent-nos diàriament amb publicacions que, mínim, ens treuen un somriure. Un dels últims que han publicat ha estat el d'uns pebrots del piquillo a tires de la marca Freshona a què han aplicat un descompte del 10%. Anteriorment, el pot costava 0,99 euros i actualment 0,89 euros.

Per promocionar-lo a les seves xarxes socials, han publicat una imatge on el pot d'aquests pebrots porten una boina i estan ubicats al mig dels carrers de Birmingham de començaments del segle XX. ¿Sona d'alguna cosa aquesta ciutat en aquelles èpoques? És així, aquí és on està ambientada la conegudíssima sèrie Peaky Blinders. La foto venia acompanyada d'un titular, Piqui Blinders, un joc de paraules entre la sèrie i el producte.

Un dels seguidors de la companyia va respondre el següent al tuit en qüestió: "Fotre, per això pago internet i segueixo Lidl". La resta de comentaris tenien una tonalitat semblant, i sembla que l'estratègia de Lidl ha calat bé entre els seus usuaris.

Un aperitiu exquisit

Els pebrots del piquillo són un ingredient versàtil a la cuina, especialment a la gastronomia espanyola. Aquests pebrots rostits i pelats, de sabor dolç i fumat, s'utilitzen comunament en plats tant freds com calents.

Per aperitius i entrants, els pebrots del piquillo farcits són una opció popular. Es poden omplir d'ingredients variats com bacallà, carn, tonyina, marisc o formatge crema, creant un mos perfecte i ple de sabor. També es fan servir en amanides, afegint un toc distintiu en barrejar el seu sabor amb olives, anxoves i verdures fresques.

En plats principals, els pebrots del piquillo són ideals com a guarnició per a carns i peixos. El seu sabor fumat complementa molt bé carns rostides i peixos com el bacallà o la tonyina. També es poden integrar en salses, sofregits o fins i tot en arrossos i guisats, on aporten un color i un sabor únics. Per als que busquen una opció vegetariana, els pebrots del piquillo combinen bé amb llegums i en farcits de quinoa o arròs. destaquen per la seva versatilitat, adaptant-se a una gran varietat de receptes i estils de cuina, des de plats senzills fins a elaboracions gurmet.