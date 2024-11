Las diferencias entre España y Argentina que impactan a una joven: 'Me ofrecen...'

Recientemente, una joven española conocida en TikTok como @crissssvi, o “Crisvi”, compartió en la plataforma un video donde cuenta las diferencias que ha encontrado entre España y Argentina, tras mudarse a este último país. Su lista de observaciones ha generado un gran revuelo en redes sociales, destacando tanto aspectos culturales como cotidianos que han sido un choque para ella. Desde la forma de interactuar socialmente hasta detalles en la vida urbana, Crisvi ha compartido su experiencia de adaptación, mencionando tanto los aspectos que le encantan como aquellos que le han resultado difíciles de aceptar.

Uno de los primeros aspectos que destaca Crisvi es la calidez de los argentinos. “La gente es muchísimo más acogedora”, comenta, resaltando cómo es fácil hacer planes y conocer gente nueva en Argentina. La joven relata que incluso personas que apenas conoce la invitan a eventos y reuniones, una experiencia distinta a la que estaba acostumbrada en España, donde la interacción social es algo más reservada. Esta característica de la sociedad argentina la ha impresionado gratamente, pues se ha sentido bien recibida desde su llegada.

Sin embargo, no todo ha sido fácil de asimilar para Crisvi. Uno de los cambios más difíciles ha sido el comportamiento en los pasos de peatones. En España, los peatones tienen prioridad y los conductores suelen detenerse automáticamente para dejarlos pasar. En Argentina, en cambio, los peatones no siempre tienen la misma prioridad, y la joven menciona que le cuesta adaptarse a esta diferencia. “En España, si no me paraban, me enfadaba con el conductor. Aquí, es al revés; se van a enfadar ellos conmigo porque yo tengo que pararme”, relata, dejando claro el impacto de este cambio en su vida cotidiana.

La joven también menciona que en Argentina los semáforos se ponen de color blanco en lugar de verde cuando es seguro cruzar. “Eso al principio me costó un poco”, comenta. Además, observa que los tiempos de los semáforos son más cortos, lo cual le resulta sorprendente y diferente a lo que estaba acostumbrada en España, donde estos duran más y permiten a los peatones cruzar con mayor tranquilidad.

La cultura de las cafeterías y el amor por el café

Un aspecto positivo que resalta Crisvi es la gran cantidad de cafeterías en Argentina y la calidad de las mismas. Según explica, en España no hay tantas opciones ni lugares con un ambiente tan cuidado y atractivo como en Argentina. Esto le ha resultado muy interesante y agradable, y disfruta de la posibilidad de explorar distintas cafeterías, una parte importante de la vida urbana en el país sudamericano.

Otro detalle que le ha llamado la atención es la costumbre argentina de saludar a todas las personas, incluso en el ambiente laboral, con un beso. En España, este nivel de cercanía es menos común en un entorno profesional. Crisvi cuenta que al llegar a la oficina debe saludar de beso a cada persona, algo que le resulta tanto entretenido como un poco tedioso, ya que implica un tiempo considerable.

Finalmente, algo que ha sorprendido a Crisvi es la frecuencia con la que en Argentina se acude a tiendas especializadas para comprar productos específicos. Explica que, en lugar de encontrar todos los productos en un solo supermercado, como es habitual en España, en Argentina ha tenido que ir a la verdulería, a la carnicería o a la fiambrería para hacer la compra. Esta diferencia refleja un sistema de comercio minorista más fragmentado, algo que le ha resultado inesperado.