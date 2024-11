La surrealista 'baixada de preu' de Mercadona en aquest article: 'Sou uns...'

Un tuit recent sobre Mercadona s'ha tornat viral a causa d'una irònica "baixada de preu" en un dels seus productes. L'usuari @Vitolinochik va compartir una foto d'un paquet de carn etiquetat amb la promoció “Baixada de Preu”, en què en realitat el preu havia pujat de 7,97 € a 8,08 €, una situació que va qualificar de “conya”. En aquest cas, el descens en el valor del producte es relacionava amb el fet que aquest estava a prop d'assolir la data límit de consum.

La publicació va captar ràpidament l'atenció d'altres usuaris, que van comentar amb humor i sorpresa la situació. Mercadona va respondre ràpidament, esmentant l'error i sol·licitant més informació sobre l'incident: en quina botiga va passar i quan. Aquesta resposta sembla indicar que la pujada en lloc de baixada de preu va ser una fallada humana, cosa que el mateix client va reconèixer en treure-li importància en un segon comentari.

Incidents com aquest poden semblar anecdòtics, però destaquen la importància d'una comunicació clara i coherent en els preus i les promocions. Per a supermercats com Mercadona, la confiança dels seus clients és essencial, especialment en els temps en què els preus dels aliments han pujat considerablement i l'estalvi es converteix en un factor decisiu per als consumidors. Aquest tipus d'errors, encara que aïllats, poden afectar la percepció de transparència de l'empresa.

Com es controlen els preus als supermercats?

A la indústria de la distribució, la gestió de preus i promocions és una tasca complexa que sol estar automatitzada per minimitzar errors humans. Tot i això, factors com la rotació de productes, l'actualització d'etiquetes i la pressió per complir amb promocions poden donar lloc a situacions com la mostrada al tuit de @Vitolinochik. Quan un preu està marcat com a “en oferta” o “rebaixat” i el client troba un augment en lloc d'una disminució, es genera confusió i fins i tot desconfiança.

En aquest cas, Mercadona va actuar ràpidament per aclarir la situació i va mostrar disposició per investigar l'error, una actitud que demostra el compromís per mantenir la relació positiva amb els seus clients. Tot i això, aquest incident també posa de manifest l'impacte que pot tenir una simple publicació en xarxes socials sobre la reputació d'una marca.

Afortunadament, el client en aquesta ocasió va comprendre que podria ser un error humà i això no va anar a més. El seu tuit, per tant, en què va comentar que "quan us ho proposeu, sou uns divertits", era més aviat amb to humorístic. Després va proclamar: "No passa res, òbviament va ser un error per part d'algun empleat que tots podem cometre".