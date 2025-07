Gaudeix d’un producte clàssic amb un lot estalvi a Bonpreu i Esclat

per Xavi Martín

El ritual de preparar una bona taula d'embotits o una simple torrada de pernil amb pa és un d'aquells plaers atemporals que defineixen la nostra cultura gastronòmica. Tanmateix, el consumidor actual ja no es conforma amb qualsevol producte.

La tendència cap al consum conscient ha disparat l'interès per ingredients d'alta qualitat, amb origen certificat i processos d'elaboració artesanals. Busquem experiències més que simples aliments, i els supermercats, com a baròmetres dels nostres hàbits de compra, n'han pres bona nota.

Un duet de qualitat superior a un preu immillorable

Seguint aquesta filosofia, Bonpreu i Esclat presenten una oportunitat única per als amants del bon producte. Fins al pròxim 28 de juliol, aquests supermercats catalans ofereixen un lot d'estalvi que uneix dues joies del rebost: l'espatlla mangalica de Monte Nevado i el pa de fogassa de la seva gamma Maestra. El preu normal d'ambdós productes per separat suma 8,74 €, però gràcies a aquesta promoció, el lot complet es pot adquirir per només 4,95 €, cosa que suposa un estalvi de gairebé el 45 %.

| Bonpreu

Aquest pack està dissenyat per oferir una experiència gastronòmica completa i d'alta qualitat. A continuació, desglossem els dos productes que el componen:

Espatalla Mangalica Monte Nevado (100 g): Parlar de Monte Nevado és parlar d'una de les cases de pernil amb més prestigi d'Espanya, amb una tradició que es remunta a finals del segle XIX. L'espatlla d'aquest lot prové del porc de raça mangalica, un animal d'origen hongarès famós pel seu pelatge llana i, sobretot, per la seva capacitat per generar un greix intramuscular molt ric en àcids grassos insaturats. Aquesta característica confereix a la carn una suculència i un sabor amb matisos de fruits secs que es fonen a la boca. El format tallat de 100 grams (el preu habitual del qual és de 5,95 €) és perfecte per a un aperitiu o un sopar lleuger.

Parlar de Monte Nevado és parlar d'una de les cases de pernil amb més prestigi d'Espanya, amb una tradició que es remunta a finals del segle XIX. L'espatlla d'aquest lot prové del porc de raça mangalica, un animal d'origen hongarès famós pel seu pelatge llana i, sobretot, per la seva capacitat per generar un greix intramuscular molt ric en àcids grassos insaturats. Aquesta característica confereix a la carn una suculència i un sabor amb matisos de fruits secs que es fonen a la boca. El format tallat de 100 grams (el preu habitual del qual és de 5,95 €) és perfecte per a un aperitiu o un sopar lleuger. Pa de Fogassa Maestra (450 g): No hi ha bon pernil sense un pa a l'alçada. La gamma "Maestra" de Bonpreu es caracteritza per recuperar processos de fleca tradicionals. Aquesta fogassa és un pa rústic, elaborat amb massa mare de cultiu natural i llargues fermentacions, i cuit en forn de pedra. El resultat és una crosta gruixuda i cruixent que protegeix una molla tendra i molt alveolada, ideal per retenir l'oli d'oliva o el suc d'un bon tomàquet de sucar. Amb un pes de 450 grams (preu habitual de 2,79 €), és un pa contundent i versàtil.

Una recepta senzilla per elevar l'experiència

Tot i que la combinació clàssica de pa amb tomàquet i pernil és insuperable, la qualitat d'aquests ingredients convida a anar un pas més enllà. Et proposem una recepta senzilla per sorprendre en qualsevol sopar o aperitiu d'estiu, la torrada de pa de fogassa amb pernil, figaflors i un toc de mel.

| BonpreuEsclat

Talla una llesca generosa de pa de fogassa d'uns dos centímetres de gruix i torra-la lleugerament fins que la crosta estigui calenta i cruixent. Regueix la torrada amb un raig d'oli d'oliva verge extra de bona qualitat. Col·loca a sobre, diverses llesques del pernil mangalica Monte Nevado. Deixa que la calor residual del pa temperi lleugerament la carn perquè alliberi tota la seva aroma. Afegeix-hi dues o tres figaflors fresques tallades en quarts, que aportaran un contrapunt dolç i sucós. Per acabar, afegeix-hi un fil molt fi de mel de romaní o de mil flors per sobre i unes làmines de formatge parmesà o d'un formatge curat d'ovella.

Aquesta oferta és una excel·lent excusa per redescobrir el plaer dels sabors autèntics. Un lot que demostra que la qualitat i l'estalvi poden, i han d'anar, de la mà a la nostra cistella de la compra.