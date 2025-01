Desapareix de Bonpreu: El producte que els clients reclamen

per Sergi Guillén

Les prestatgeries dels supermercats són un reflex de les tendències de compra i de la manera en què els consumidors valoren qualitat, preu i oferta. En els últims anys, Bonpreu i Esclat s'ha guanyat la confiança de molts clients pel seu assortiment d'articles de primera necessitat, entre ells productes d'higiene i cura personal.

No obstant això, fa uns pocs dies es va difondre a les xarxes socials la queixa d'una usuària que lamentava la desaparició de l'esparadrap de paper de la marca Bonpreu. Un article que, segons explica, "anava molt bé" i que ha estat substituït per una versió de teixit.

La reacció a Twitter ha generat interès entre el públic, ja que posa de manifest una realitat. En ocasions, els consumidors es vinculen emocionalment amb productes, ja sigui per la seva eficàcia o per haver-los brindat una experiència satisfactòria en el passat.

Així, encara que a simple vista sembli un detall menor, la desaparició d'un producte bàsic com l'esparadrap de paper pot desencadenar una onada de comentaris. Peticions de reposició i, fins i tot, un estudi més profund sobre per què certes referències deixen de comercialitzar-se.

| XCatalunya, BonpreuEsclat

Un canvi de producte que genera controvèrsia

Quan una marca de supermercat decideix modificar o substituir una referència, solen influir diversos factors: acords amb proveïdors, costos de producció, polítiques de sostenibilitat o adaptació a les tendències de compra. En el cas concret de l'esparadrap, les persones que l'utilitzaven destaquen la seva bona adherència i la facilitat per tallar-lo sense necessitat de tisores. A més, argumenten que era especialment pràctic per fixar gases o benes en ferides superficials.

L'altra proposta, denominada "esparadrap de teixit", manté certes similituds, però introdueix variacions que poden no resultar del grat de tothom. L'esparadrap de teixit promet ser més resistent i transpirable, a més d'hipoal·lergènic.

| BonpreuEsclat

No obstant això, hi ha clients que assenyalen que la versió de paper era més econòmica i complia perfectament les seves necessitats diàries. A la fitxa de producte es menciona que aquesta versió ve en un rotlle de 5 metres, amb un preu d'aproximadament 1,30 €. Situant-se en una franja competitiva per a un supermercat d'abast regional.

Per què un simple esparadrap importa tant?

Darrere de la queixa d'una usuària poden trobar-se múltiples raons. La primera té a veure amb la fidelitat a les marques blanques, molt arrelada en la cultura de consum actual. Molts compradors confien en els productes de marca pròpia per la seva qualitat i per un preu més assequible que en marques reconegudes.

En experimentar amb un article i trobar-lo satisfactori, es crea una relació de lleialtat que va més enllà de la funció puntual del producte. En segon lloc, les xarxes socials s'han convertit en un canal de comunicació directa entre supermercat i consumidor.

Un simple tuit pot portar a la reposició d'un article o a replantejar l'assortiment a la botiga. La interacció digital facilita que les cadenes de supermercats captin de manera més immediata els desitjos dels seus clients. En un mercat tan competitiu, la gestió de la insatisfacció del consumidor es tradueix, cada vegada més, en canvis reals en els lineals.