El tortell de Reyes continua sent una tradició viva i molt popular a l'Estat espanyol i altres països. Cada any, pastisseries i supermercats competeixen per oferir el millor tortell, destacant en sabor, qualitat i creativitat en les seves versions. A més, en alguns llocs se celebren concursos per premiar el tortell més original o deliciós, fomentant així la preservació d'aquesta tradició.

El tortell tradicional és el de massapà, però també es poden trobar altres tortells amb nata, crema o xocolata. També solen trobar-se sorpreses al seu interior, perquè la jornada sigui més divertida. La persona que la troba és coronada "rei" i ha de portar la corona de cartó que sol acompanyar el tortell. Qui la troba ha de pagar el tortell del pròxim any.

Diferències en el grup Bonpreu Esclat

Als supermercats del grup Bonpreu Esclat han volgut allunyar-se d'aquesta tradició i han creat els tortells republicans. No tenen figureta del Rei i tenen una barretina i un caganer. Twitter s'ha omplert de comentaris aplaudint la mesura.

Bonpreu Esclat, una empresa molt compromesa amb Catalunya

Bonpreu Esclat és una destacada cadena de supermercats i hipermercats amb seu a Catalunya, reconeguda pel seu ferm compromís amb la cultura i la llengua catalana. Fundada el 1974 pels germans Joan i Josep Font, l'empresa ha experimentat un creixement significatiu, consolidant-se com una de les principals referències en el sector de la distribució al país.

Des dels seus inicis, Bonpreu Esclat ha mostrat una dedicació notable cap a la promoció i preservació de la llengua catalana. Aquest compromís es reflecteix en diverses iniciatives:

Ús del Català en la Comunicació. L'empresa garanteix que totes les comunicacions internes i externes, incloent l'etiquetatge de productes i l'atenció al client, es realitzin en català, fomentant així el seu ús quotidià.

Suport a Iniciatives Culturals. Bonpreu Esclat ha participat en campanyes com "Si us plau, parla'm en català", promovent activament l'ús de la llengua en entorns comercials i socials.

Arrodoniment solidari. La cadena ha impulsat campanyes d'arrodoniment solidari en les compres, destinant els fons recaptats a projectes que promouen l'ús del català en plataformes audiovisuals i altres àmbits, contribuint a la seva normalització i presència en diversos mitjans